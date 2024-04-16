聽新聞
test
0:00 / 0:00
歐美商辦不動產雷聲幢幢 半年內6家銀行10件授信案踩雷
歐美商辦不動產雷聲幢幢，根據今日銀行局公布最新統計，半年內6家銀行10件授信案踩雷，6家銀行分別是5家公股、1家民營銀行，踩雷授信部位介於2.95億至3億美元之間。
林志吉表示，二月底止，國銀對美國及歐洲商用不動產授信總額，前者1446億元，歐洲365億元，本國銀行放款餘額39兆1275億元，前述美國及歐洲商辦不動產放款的占比，分別為0.37%、0.09%。
依金管會規定，銀行要作重大偶發通報，案子的投資損失要達1千萬美元以上，才要通報。據銀行局最新統計顯示，從去年下半年以來，到4月12日為止，本國銀行因為辦理擔保品歐美的通報，共有6家銀行，合計原始貸款餘額，接近3億美元。
林志吉指出，各家銀行都有依照損失金額提列備呆，而去年下半年發生的個案，都集中在第四季，合計貸款有通報的餘額為2.21億美元，今年首季為0.77億美元；在6家銀行裡，其中有5家公股銀行，1家民營銀行，合計有10件踩雷案，從去年10月到4月，半年內總共有10件踩雷案，去年第四季7件，今年第一季則有3件。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 房子1設計佔空間又貴？她嫌容易積灰塵長蟲 網掀兩派看法
▪ 高雄新舊屋價差大 這裡一間新屋可換兩間中古屋
▪ 雙北千萬捷運宅哪裡找？板橋這站最有機會
▪ 首季桃園買氣大噴六都第一 專家點兩因素
▪ 危老重建獎勵會有新方案 都更條例修法三個月內提出草案
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言