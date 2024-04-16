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歐美商辦不動產雷聲幢幢 半年內6家銀行10件授信案踩雷

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會最新統計顯示，近半年來國銀歐美商辦爆雷案已達10件。本報資料照片
金管會最新統計顯示，近半年來國銀歐美商辦爆雷案已達10件。本報資料照片

歐美商辦不動產雷聲幢幢，根據今日銀行局公布最新統計，半年內6家銀行10件授信案踩雷，6家銀行分別是5家公股、1家民營銀行，踩雷授信部位介於2.95億至3億美元之間。

林志吉表示，二月底止，國銀對美國及歐洲商用不動產授信總額，前者1446億元，歐洲365億元，本國銀行放款餘額39兆1275億元，前述美國及歐洲商辦不動產放款的占比，分別為0.37%、0.09%。

依金管會規定，銀行要作重大偶發通報，案子的投資損失要達1千萬美元以上，才要通報。據銀行局最新統計顯示，從去年下半年以來，到4月12日為止，本國銀行因為辦理擔保品歐美的通報，共有6家銀行，合計原始貸款餘額，接近3億美元。

林志吉指出，各家銀行都有依照損失金額提列備呆，而去年下半年發生的個案，都集中在第四季，合計貸款有通報的餘額為2.21億美元，今年首季為0.77億美元；在6家銀行裡，其中有5家公股銀行，1家民營銀行，合計有10件踩雷案，從去年10月到4月，半年內總共有10件踩雷案，去年第四季7件，今年第一季則有3件。

美國

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