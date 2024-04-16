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股債匯三殺！央行標售10年債遭空襲 持有1億元一天損失120萬元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行16日標售10年債遭「空」襲，得標利率彈至1.67%，較市場預期的1.55%大漲12個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。圖／路透社
中央銀行16日標售10年債遭「空」襲，得標利率彈至1.67%，較市場預期的1.55%大漲12個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。圖／路透社

中東情勢緊張，市場瀰漫恐慌情緒，國內股匯債價格驚見「三殺」。中央銀行16日標售10年債遭「空」襲，得標利率彈至1.67%，較市場預期的1.55%大漲12個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）；銀行持有10年公債1億元，殖利率彈升10點，一天就損失120萬元。

央行今天標售10年債，金額為350億元，受到美債殖利率狂彈影響，公債標售乏人問津，得標倍數跌至1.17倍，殖利率也彈升至1.67%，為2022年10月以來的一年半新高，並較今年2月底的同年期公債1.239%，暴漲43.1個基本點（註：債券殖利率上漲，等於價格下跌）。

資深債券商主管分析，市場預期，本期公債得標利率約在1.53%至1.57%，沒想到標售結果跌破眼鏡、高達1.67%；券商主管解釋，前一晚美國10年公債殖利率一度彈升至4.66%，創下今年新高，台債也跟進反應。

事實上，中東情勢緊張導致通膨升溫，市場對美國聯準會可能延後降息的恐慌心態，導致國內股債匯價格「三殺」，金融市場血流成河。

債券商主管還說，近期外資大舉流出，導致國內金融市場資金水位趨緊，5、6月又要進入繳稅季，在國內資金水位偏低下，台債後市恐怕欲振乏力、殖利率易漲難跌。

債券商表示，央行將於下周一（22日）標售5年公債，目前看起來情況難以樂觀，「央行3月意外升息後，市場憂心電價調整將帶動CPI年增率上漲，央行未來仍有再升息的可能，市場對央行具有升息預期，會促使短券利率彈升」。以此研判，未來5年公債的殖利率，恐怕很難低於1.5%了。

5年公債1.5%是什麼樣的水準？券商主管說，在3月14日央行總裁楊金龍尚未透露可能升息訊號前，1.5%是國內最長期30年公債的利率水準。

此外，央行今年2月標售10年公債時，得標利率僅1.239%，央行3月21日升息半碼後，就算加上這0.125個百分點的升幅，利率也只有1.364%，今天得標利率卻高達1.67%，中間的差距，便是反應了市場的恐慌心態。

公債 央行 殖利率

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