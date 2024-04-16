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比特幣減半倒數 幣安CEO：價格上漲取決於這些因素

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
比特幣減半倒數計時，幣安執行長鄧偉政（Richard Teng）表示，歷史上每次減半事件後的六個月內，比特幣的價格都出現顯著增長。 路透
比特幣減半倒數計時，幣安執行長鄧偉政（Richard Teng）表示，歷史上每次減半事件後的六個月內，比特幣的價格都出現顯著增長。 路透

比特幣減半倒數計時，幣安執行長鄧偉政（Richard Teng）表示，歷史上每次減半事件後的六個月內，比特幣的價格都出現顯著增長。需求增加往往推動加密貨幣價值上漲，而這些價格變動突顯市場對新比特幣供應減少的反應。價格是否還有進一步增長的空間，則取決於減半事件發生時整體市場情緒、採用率和其他因素。

例如，最近批准的比特幣現貨ETF推動了需求，並進一步促進了比特幣的發展。這些新的ETF已經吸引數十億美元的資金流入。鄧偉政提到，在先前的減半事件之間，比特幣在每四年的周期內都創下歷史新高。2020年至2024年的周期當中，比特幣於2022年10月突破了每枚66,000美元的價格，創下了新的歷史高點。

他指出，今年的減半事件是獨特的，因為比特幣和更廣泛的加密生態系也同時有其他重要發展。除了ETF的進展推動機構投資人興趣和參與以外，當今加密領域的另一個主要趨勢是比特幣網路上第二層（layer-2）和DeFi活動的蓬勃發展，其受Ordinals協議和比特幣銘文（Bitcoin inscriptions）的流行所推動。

鄧偉政強調，雖然上述觀點對比特幣和整個加密市場的前景持樂觀態度，但重要的是，投資者，尤其是加密領域的新手，得要管理他們的期待。在減半事件後不能保證即能帶來即刻的價格變化，它的基本重要性將體現在更長期的趨勢之中，如價值、流動性、採用率以及加密作為資產類別的地位和接受程度。除了價格之外，減半事件亦可能對更廣泛的加密生態系產生長期正面影響，使其益處向其他資產和專案項目擴散，並提升加密領域基礎設施之建設和產品的創新。

ETF 比特幣

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