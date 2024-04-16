投資人注意！這檔 ETF 17日起暫停融資券交易、當沖

臺灣證券交易所午間宣布，由元大投信經理之「元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金」受益憑證，簡稱「期元大S&P原油反1」(00673R），自4月17日起暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易。

證交所表示，由於該基金最近十個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達65%，核有證交所受益憑證買賣辦法第23條第1項所定情事，爰自113年4月17日起，其受益憑證暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易，但了結融資融券交易，不在此限。

商品推薦