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合庫推「雙幣卡」國外一般消費2%回饋無上限
合庫為達成全方位的信用卡服務，推出雙幣結付功能的「雙幣鈦金卡」（美元或日圓）。雙幣卡就是同時擁有「新台幣」以及「外幣」的信用卡，持卡人可先選擇所需幣別的雙幣卡，國內消費以新台幣結付，國外消費以指定約定外幣結付，並提供卡友國外一般消費2%回饋無上限。
經常出差或旅遊的民眾可利用網路銀行，趁匯率低點的時候提早換好外幣，當在國外刷卡消費時，可從外幣帳戶直接扣款，不需擔心匯率波動，可降低換匯成本，使資金運用更為靈活。
使用合庫「雙幣鈦金卡」消費滿額更可享國內市區停車、24小時道路救援服務、國際機場停車、國際機場貴賓室以及最高3,000萬元旅遊平安險等優惠，提供卡友更便利、優質的服務。
合庫表示，始終以穩健、踏實的經營模式深耕信用卡業務，致力提供卡友更多、更優質的附加價值。如果想即時知道合庫還有哪些優惠，可以加入LINE官方帳號「@COBANK」，有「i祕書」線上回覆、合庫官網或致電客服中心洽詢。
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