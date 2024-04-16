新任金管會主委彭金隆 對壽險「監理議題」建議搶先看！

金管會新任主委確定由政大保險系教授彭金隆出任，這消息一早就在社群媒體炸開，討論熱度破表，此一財經人事案也成為新團隊的一大亮點；一名資深金融圈人士分析，就金管會主委需要具備的專業而言，彭金隆確實是保險業的專家，且政治色彩不強，壽險業者紛紛按「讚」。

金融圈高層說，彭金隆長期研究保險相關議題，時值壽險業接軌國際兩大制度的節骨眼，壽險業未來兩、三年會非常動盪，彭金隆雖是學者出身，對壽險業的實務問題卻十分熟稔、「不只是懂理論的學者，還十分接地氣」，政壇上不論藍、綠，均給予高度評價。

彭金隆曾在經濟日報「名家觀點」專欄以「壽險業監理指標的問題與解決之道」撰文表示：保險業原本只採 RBC 比率單一資本適足標準， 2021年5月修保險法，加入獨步國際的淨值比，自此進入雙資本監理指標時代。RBC 制度已決定於2026年走入歷史，未來將參酌國際保險監理官協會（IAIS）所訂之保險資本標準（ICS），制定新一代清償能力標準（TW-ICS）取代之。但同樣在2026接軌的國際財務報告報導準則17號（IFRS 17），對於負債範圍的認定與 ICS 有明顯差異，可能導致雙監理指標間不一致甚至矛盾的結果。

彭金隆表示，外界普遍預期壽險業接軌 IFRS 17時淨值比下降的機率很高，主因之一在於新準則規定保險合約負債改依現時利率估計，導致過去業者出售高利保單所隱藏的利差損，必須一次性的反映；其次，新制度計算保險合約負債時，加入合約服務邊際（CSM）科目，也會使淨值減少。因此對於接軌 IFRS 17時，各壽險公司淨值比是否能安全過關，一直是外界關注的重點。

雖然 ICS 關於保險負債的觀念與方法論跟 IFRS 17類似，但二者對於 CSM 之歸屬分類，卻有截然不同的看法。 IFRS 17認定 CSM 屬於負債項下，但在 ICS 計算資本適足率時卻是放在自有資本。本來二套制度目的不同，規定不同並沒有什麼問題，但因為我國獨特的雙指標資本監理制度，讓同樣的 CSM，在 IFRS 17基礎下計算的淨值比，與 ICS 標準下計算的資本適足率，卻有完全相反的分類標準， 2026年同時適用兩套新制度時該如何調適，值得關注！

他認為，根據 ICS 資本適足率計算的邏輯，壽險公司 CSM 愈多對資本適足率愈加分，但根據 IFRS 17財報計算的淨值比，在其他條件相同的情況下，卻是 CSM 愈高（負債愈高）淨值就會愈低，反而對資本適足是減分效果，二者明顯大相逕庭。直覺上保險公司 CSM 愈高，代表銷售愈多未來潛在獲利高的商品，理論上對未來健全性是更好才對，況且 ICS 是 IAIS 研究多年，專為保險業資本適足而研發的新方法論，自然比缺乏學理與國際實務支持的淨值比強的多。

淨值比雖具有簡單易懂的優點，但缺點更多，確實不適合當作資本監理指標，為產業長久穩健發展， 未來 TW-ICS實施時，淨值比應該走入歷史。畢竟好指標一個就好，盡力把新一代清償能力標準做到既符合學理又配合國際實務，應該就很夠用了！

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