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中東衝突局勢升溫 凱基投顧預期短線聚焦五大類股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中東衝突局勢升溫下台股選股策略。（凱基證券/提供）
中東衝突局勢升溫下台股選股策略。（凱基證券/提供）

伊朗向以色列發射無人機和飛彈，升級了兩國之間長期存在的緊張局勢，但美方已表態不會藉此對付伊朗，意味這次的衝突將不容易引發為世界大戰。凱基投顧表示，回顧1940年以來歷次國際重大戰爭或恐攻事件對股市的影響，只要未演變成世界大戰或美國本土沒有受到波及，則戰爭或衝突事件本身對股市影響大約一周內利空出盡，大約三周內即收復起跌點。因此研判這次伊朗與以色列的衝突事件對台股為短期影響，但是美股早已於3月下旬至4月轉弱，台股將追隨轉弱的趨勢卻也已經成形。

凱基投顧指出，儘管這次伊朗與以色列衝突不致演變成世界大戰，但因伊朗本身是產油國，儲存量占全球市占率9%，且伊朗也揚言要封鎖荷姆茲海峽，而全球有30%的液化天然氣和20％的石油會經由該海峽運送，因此這次衝突的預期心理將容易推升石油價格，連帶推高黃金與美元等避險資產價格，進而引發對通膨的預期，由此推遲聯準會降息時程並推升美債殖利率，將對中長期經濟將帶來負面衝擊，而對通膨推升的預期心理端視這次衝突何時結束及如何演變而定。

台股投資人選股策略，凱基投顧建議短期操作可聚焦在中東衝突的五大受惠類股，包含煉油、貴金屬、軍工、無人機、貨櫃運輸等；中長期則維持原先看法，即台股長多格局未變，但第2季至第3季恐漲多修正，逐步轉為防禦型操作，首選高股息與低評價兼具個股。

此外，「凱基股股漲」主持人暨資深分析師許高銘亦提醒，近期美股技術面轉弱，美債殖利率走高，美元指數上揚，其中道瓊指數今年以來更是首度失守50日均線，在台美股走勢不同調情況下，市場受消息面影響波動大，建議投資人可於每周一至每周五晚上九點鎖定凱基投顧官方YouTube「凱基股股漲」頻道的專業分析，讓投資更得心應手。

伊朗 凱基投顧 台股

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