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2月外幣存款衝14.2兆飆高、終結連三黑 3大關鍵原因曝

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會統計，2024年2月單月國銀外幣存款大增2,028億元，終結連三跌，增額更是近四個月最多，推升整體外幣存款餘額攀升到14兆2,248億元的史上新高。前一次高點是2022年10月的14兆1,678億元。聯合報系資料庫
金管會統計，2024年2月單月國銀外幣存款大增2,028億元，終結連三跌，增額更是近四個月最多，推升整體外幣存款餘額攀升到14兆2,248億元的史上新高。前一次高點是2022年10月的14兆1,678億元。聯合報系資料庫

延後降息的預期心理發酵了嗎？據金管會統計，2024年2月單月國銀外幣存款大增2,028億元，終結連三跌，增額更是近四個月最多，推升整體外幣存款餘額攀升到14兆2,248億元的史上新高。前一次高點是2022年10月的14兆1,678億元。

金管會官員說，2月外幣存款跳增，主因是有企業貨款收入、投資款及股利匯回；銀行主管則認為，2月延後降息預期心理發酵，台幣也續貶，企業戶或存戶將美元獲利了結的時點延後，加上2月年終獎金資金回籠潮，均推升外幣存款水位。

2月底外幣存款餘額大跳增，前五大外存行排名也大洗牌，中信銀、兆豐銀、北富銀和台銀全站上「兆元」，不論與1月底、或與前波2022年10月的史上次高相較，台銀均踢走玉山銀，還擠進「兆元俱樂部」，2月底玉山銀外存餘額僅9,862億元。

一家銀行主管認為，在2024年美國尚未降息前，美元利率都會維持在高原期，加上台幣狂貶，料將吸引存戶續抱美元存款，續賺高息也避免匯損，估2024年全年外幣存款仍將持穩。

金管會從2004年開始統計國銀外幣存款數字，這18年來，僅2013年、2014年、2021年和2022年全年增加逾兆元，又以2022年全年大增1兆7,584億元飆史上新高，2023年則大縮水，全年僅增加2,285億元，增額僅占了2022年全年的13%。

2024年1月又續走低，出現連三衰，2月則驚見止跌、單月大增加了2,028億元或1.4%，月增額遠高於同期美元對台幣0.88%的貶幅，顯示剔除匯率因素後，整體外幣存款水位仍是增加。

以2月底美元期底匯率31.577元換算，2024年2月底國銀外幣存款餘額攀升到4,505億美元，月增25億美元，較1月「黑翻紅」。

若以年增率來看，2月底外幣存款年增率也回升到3.37%的近半年新高，以美元計價的年衰退幅度也縮減到0.7%，顯示2月的確有外幣存款回籠潮。

再進一步以前十大外幣存款行來看，以台銀2月單月大增931億元最多，推升台銀外幣存款餘額攀升到1兆168億元的史上新高，也讓台銀以306億元之差、氣走玉山銀，排名第四大也擠入兆元俱樂部。

匯率 台幣 金管會 降息

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