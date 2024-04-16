集保赴日交流 成果豐

集保結算所為借鏡日本資本市場發展經驗，董事長林丙輝率相關部門主管，11日至13日拜訪日本集保公司（JASDEC）、日本ICJ公司（Investor Communications Japan）及日本投資信託協會（JITA）等機構，達成多領域深度合作的共識，交流成果豐碩。

日本日前正式宣布結束負利率，日經指數創歷史新高，且今年洽逢日本集保公司成立40周年，台灣集保結算所成立35周年，兩家機構皆為亞太地區集保組織（ACG）創始會員及執行委員會委員，共同推動區域資本市場現代化，深厚友誼長達30餘年。

本次會談由JASDEC董事長中村明雄親自率各單位主管接待，不僅就雙方業務發展及未來合作面向進行討論，中村明雄更表示台日同為地震頻繁的國家，期待在災害應變等領域強化交流，提升資本市場服務韌性。

日本ICJ公司為東京證券交易所及美商Broadridge於2004年成立的合資公司，提供日本國內與跨國股東會投票、視訊股東會及股東會相關大數據等服務，服務逾1,800家日本上市公司。ICJ公司董事長今給黎成夫表示，樂見未來雙方在創新服務與人員培訓上持續交流。

JITA為日本投信業者的同業組織，在近年日本發展資產管理中心上扮演產業改革關鍵角色，由副理事長杉江潤親自說明日本政府「資產運用立國」政策及配套措施。

林丙輝表示，此行拜訪的三家機構皆對403花蓮強震表達關懷慰問之意，顯見台日友好情誼深厚。集保結算所將在國際合作上持續突破，藉由與國外相關機構的互訪交流及資訊分享，積極展現台灣市場多元成長動能，提升國際能見度。

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