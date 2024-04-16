證交所赴星引資 打AI牌

臺灣證券交易所昨（15）日宣布，將率鴻海等七家上市公司赴新加坡引資，以最熱門的人工智慧（AI）為主題，凸顯台灣上市公司在AI浪潮下，於產業鏈中扮演的關鍵角色，為上市公司與潛在投資人提供互動機會，活化雙邊市場，開創更多投資契機。

證交所表示，本次活動是今年度首場大型實體引資活動，將假新加坡交易所舉行，預計邀請近百位當地機構投資人出席，宣傳台灣資本市場優勢以及上市公司表現，活動亮點包括4月18日上市公司與投資人的一對一會談，以及4月19日的台灣AI與科技論壇。

事實上，受惠終端庫存去化接近尾聲，以及AI狂潮到來，擁有全球完整AI伺服器供應鏈的台股備受全球矚目，集中市場加權指數及成交金額今年來屢創高點，截至12日止，累計大漲2,805點或15.65%，距離21,000點僅一步之遙，表現在主要國際股市居前段班。

雖然美國最新通膨數據高於預期，市場評估美聯準會（Fed）降息時程恐往後遞延至下半年，導致新台幣兌美元匯率偏弱，所幸近日外資調節壓力有限，加上美國總統拜登仍稱今年會降息，且證交所海外引資效益逐漸發揮，國際資金回流台股應屬可期。

自去年新冠疫情趨緩後，證交所重啟全球實體引資，深化與國際重要機構投資人鏈結，第一站即是前往亞洲金融重鎮新加坡，而台灣政經情勢穩定、上市公司基本面韌性、領先亞洲國家建立ESG生態系，以及高殖利率等優勢，深獲全球重要投資人肯定。

證交所指出，此次再度前往新加坡引資，主要是為持續積極深化國際投資人關係、推動證券市場國際合作。

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