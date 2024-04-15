中東局勢緊繃 股匯雙挫新台幣面臨32.5元保衛戰

中東緊張局勢加劇，美元指數一度衝破106大關，台灣今天股匯雙挫，台股失守20500點，新台幣兌美元收盤貶值8.5分，收在32.378元，匯價連3跌且創近5個半月新低；新台幣跌跌不休，短線不排除測向32.5元重要心理關卡。

中東局勢緊張，伊朗13日朝以色列發射無人機和飛彈進行報復，戰事干擾之下，台股受累，今天電子和重電族群下殺，人工智慧（AI）概念股拉回，高價股修正，加權股價指數終場下跌286.8點，收在今天最低點20449.77點，失守20500點、5日線約20700點和10日線約20524點。

新台幣匯率同步走低，一早以32.3元開出後，匯價旋即下挫，最低觸及32.39元，終場收在32.378元，為去年11月2日以來、近5個半月新低；台北及元太外匯市場總成交金額為14.55億美元。

央行統計，避險情緒催化之下，美元指數今天升值0.28%，非美貨幣全倒，人民幣僅微跌0.02%、相對有撐，新台幣貶0.26%，日圓摜破153關卡後，仍未止跌，今天續貶0.43%，韓元則重摔0.62%、貶幅最深。

外匯交易員指出，地緣政治風險升溫，但美元指數未再上攻、美債殖利率也沒有大跌，顯示市場情緒可控，該反映的多已反映完畢；不過新台幣匯率腹背受敵，除了外資偏匯出、投信繼續站在美元買方，外在則有美元指數居高、日圓積弱不振等因素，均使新台幣貶勢難止。

回顧新台幣匯率走勢，去年11月1日新台幣收盤價32.484元，為央行總裁楊金龍上任以來最低價位，如今新台幣匯率跌跌不休，外匯交易員指出，亞幣趨貶格局持續，在美元強勢、外資出走、日圓續貶等情境下，新台幣貶破去年低點後，下一步就會面臨32.5元保衛戰。

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