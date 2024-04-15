新壽慈善基金會攜新光保全 捐款200萬助地震災民度難關

花蓮於4月3日發生強震釀嚴重災情，新光人壽慈善基金會響應新光關係企業關懷、回饋社會的理念，與新光保全共同捐款200萬元，供相關單位急難救助，並為地震災區重建盡一份心力，協助花蓮受災居民安置與後續重建。

新光人壽慈善基金會指出，人壽保險本就是一種發揮互助精神的社會福利事業，而創立至今已41年的新光人壽慈善基金會，一路走來秉持「取諸社會、用諸社會」宗旨，推展各項社會慈善事務，戮力讓光照進每一個角落。此次花蓮地震，除了挹注資金賑災外，第一時間也聯繫衛生福利部社會救助司，主動表達提供志工人力協助之意，實現「社會需求在哪裡，新光的關懷就到哪裡」的理念。

多年以來，新光人壽慈善基金會和新光關係企業攜手同行，國內外相關急難救助總計挹注2億5,800萬元，期盼以溫暖正向力量撫慰災民。近年更配合新光人壽積極投入「微型保險」全額捐贈保費，協助弱勢家戶獲得更周延的保障，不致因意外發生死亡或失能等保險事故，而使其家庭陷入困境，期盼實踐吳火獅創辦人之精神，一起為維護大家的家園安全和健康保障而努力。

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