新壽慈善基金會攜新光保全 捐款200萬助地震災民度難關
花蓮於4月3日發生強震釀嚴重災情，新光人壽慈善基金會響應新光關係企業關懷、回饋社會的理念，與新光保全共同捐款200萬元，供相關單位急難救助，並為地震災區重建盡一份心力，協助花蓮受災居民安置與後續重建。
新光人壽慈善基金會指出，人壽保險本就是一種發揮互助精神的社會福利事業，而創立至今已41年的新光人壽慈善基金會，一路走來秉持「取諸社會、用諸社會」宗旨，推展各項社會慈善事務，戮力讓光照進每一個角落。此次花蓮地震，除了挹注資金賑災外，第一時間也聯繫衛生福利部社會救助司，主動表達提供志工人力協助之意，實現「社會需求在哪裡，新光的關懷就到哪裡」的理念。
多年以來，新光人壽慈善基金會和新光關係企業攜手同行，國內外相關急難救助總計挹注2億5,800萬元，期盼以溫暖正向力量撫慰災民。近年更配合新光人壽積極投入「微型保險」全額捐贈保費，協助弱勢家戶獲得更周延的保障，不致因意外發生死亡或失能等保險事故，而使其家庭陷入困境，期盼實踐吳火獅創辦人之精神，一起為維護大家的家園安全和健康保障而努力。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 北市仁愛路「每坪1百萬」盤子才買？ 一票人搖頭：窮人思維
▪ 他剛簽約就地震、房子裂了怎辦？專家：尷尬期這麼做
▪ 開除房東趁現在 北市這兩區小宅買比租划算
▪ 北市額滿國小出爐 明星學區房價一次看、這裡最輕鬆
▪ 震後現老宅換屋潮 品牌建商打造質感森系電梯別墅吸睛
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言