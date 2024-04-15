去立委招待所應酬？信心危機起 金管會自清：絕無此事

媒體14日報導，金管會官員受立委羅明才邀請，赴羅明才位在新店的「大香山招待所」唱歌應酬，市場譁然，引發金管會監理信任危機；金管會一早由政風處做全面清查並對外澄清，金管會所屬轄下四局等各級主管人員均沒有所謂赴大香山招待所唱歌應酬一事。

正逢新舊內閣交替的5月20日敏感時期，財經部會人事尚未底定，其中又以金管會主委人事的市場耳語、謠言滿天飛為劇，有心放話者更不斷，讓金管會布滿陰霾。

14日更有媒體直接指出：金管會有「大香山歪風」，是賴政府要金管會新科主委徹查的秘密任務。

這「大香山歪風」，就是指羅明才透過自己位在新店大香山招待所，搭起另類金融產官聯誼橋梁，更直指：「這大香山俱樂部，有金管會的人經常去唱歌」。

這猶如在金管會、金融圈投下一顆震撼彈，也引發了金融圈對金管會監理信任危機。據透露，一早黃天牧就啟動危機處理，要求政風處做全面清查。

據了解，金管會轄下四局，包括銀行局、保險局、證期局和檢查局只要科長級以上，全面簽妥切結書，自清並沒有人赴大香山招待所唱歌或不當飲宴應酬。

隨後金管會更以「嚴正澄清」這四個字發布澄清稿，表達經金管會及所屬政風機構查察，金管會及所屬各機關各級主管人員均無赴所謂大香山招待所應酬一事。

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