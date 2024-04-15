快訊

趾甲邊緣紅腫是怎麼了？皮膚科醫師盤點常見指甲問題，變藍紫色可能是1疾病

全支付APP出包！婆媽抽中「日本郵輪雙人大獎」 官方稍早對此做出回應

伊朗空襲之後：中東擴大動盪？ 以色列找到喘息空間

元大幸福日前進兒童新樂園 近百名孩童歡度兒童月

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控暨元大文教基金會於兒童新樂園舉辦「元大幸福日」活動。（元大金控/提供）
元大金控暨元大文教基金會於兒童新樂園舉辦「元大幸福日」活動。（元大金控/提供）

「元氣滿滿，大大幸福！」元大金控暨元大文教基金會4月13日在台北市立兒童新樂園舉辦「元大幸福日」活動，邀請新北市社福單位與偏鄉國小近百位孩童參加，在元大志工的陪伴下體驗遊樂設施、觀看舞台劇，每位孩子同時獲贈裝有全新衣服、鞋子、褲子，尺寸皆為量身概念打造的「幸福大禮包」，在屬於兒童的4月，共度一個歡樂又充滿笑聲的週末假期。

這次元大幸福日為疫情後，睽違四年再次回到兒童新樂園舉辦，邀請新北市上林國小、濂洞國小及新北家扶中心、福山天主堂、烏來法蒂瑪天主堂，共計五個團體近百名孩童共同參與，可能很多人驚訝「新北市也算偏鄉嗎？」但這次參與的福山天主堂、烏來法蒂瑪天主堂位處山區，連要派遊覽車接送孩子，都因道路狹窄，只能折衷以小型巴士分成多車接送；上林與濂洞國小因當地礦業沒落、人口嚴重外移，孩子們有半數來自單親、隔代教養及低收入戶。

新北市上林國小校長陳彥宏表示，對偏鄉的孩子來說，對物資的需求也較高，量身概念打造的幸福大禮包讓孩子們感受到社會的關懷；濂洞國小校長黃恕懿說，元大志工充滿熱情與活力，也相當貼心，很謝謝元大金控及元大文教基金會的邀請，讓孩子們在志工哥哥姊姊的陪伴下玩得盡興，非常幸福的度過一天。

「我最想玩摩天輪」、「我最喜歡的是旋轉木馬」，參與本次活動的孩子都有一張兒童新樂園一日票，在志工帶領下暢玩熱門遊樂設施，元大文教基金會特別安排到如果兒童劇場觀看舞台劇，剛好摩天輪今年換新裝，設有可愛的古典城堡場景及繽紛的熊熊車廂，讓小朋友們又驚又喜，活動尾聲，每個孩子都獲得一份專屬於自己的「幸福大禮包」，帶著快樂的心情回家。

對偏鄉的孩子們來說，每一次的出遊都彌足珍貴，元大文教基金會指出，兒童新樂園是一個帶給許多大小朋友開心的地方，充滿幸福與歡笑，是舉辦幸福日的絕佳場所，盼孩子們玩得過癮，拿到專屬自己的「幸福大禮包」後能擁有滿滿元氣，未來有力量時能回饋社會。

堅信「陪伴」是溫暖生命的關鍵法則，元大文教基金會透過不斷堅持的付出，搭起關懷橋梁，讓更多偏鄉學童感受到社會的美好，「元大幸福日」為元大文教基金會的招牌活動，帶給許多孩子幸福與溫暖，自2011年舉辦以來，13年間已有逾2千多名志工投身付出、在全台送出七千多份幸福大禮包，使「元大花」持續在各地綻放善的芬芳。

兒童新樂園摩天輪今年換新裝，主題是可愛的小熊，令孩子們又驚又喜。（元大金控/提供）
兒童新樂園摩天輪今年換新裝，主題是可愛的小熊，令孩子們又驚又喜。（元大金控/提供）

偏鄉 元大金控 兒童新樂園

延伸閱讀

上櫃董事酬金排行前十大 元大期貨居冠、半導體業霸榜

00940爆紅原因分析其「人和、地利、天時」！ 黑武士：元大ETF開國元老一次收網

大甲媽今晚起駕 彰化永靖免費餐食補給、休息區預計湧入大批香客

王世堅轟00940靠「台灣價值」騙人買 PTT搖頭曝真正關鍵

相關新聞

去立委招待所應酬？信心危機起 金管會自清：絕無此事

媒體14日報導，金管會官員受立委羅明才邀請，赴羅明才位在新店的「大香山招待所」唱歌應酬，市場譁然，引發金管會監理信任危機...

對新內閣期待 許舒博：有經驗佳、黑馬未必是好馬

商總今舉行第十二屆第一次會員大會並改選理監事，預計由現任理事長許舒博連任。而新內閣人選陸續公布，對於財經內閣的期待，許舒...

元大幸福日前進兒童新樂園 近百名孩童歡度兒童月

「元氣滿滿，大大幸福！」元大金控暨元大文教基金會4月13日在台北市立兒童新樂園舉辦「元大幸福日」活動，邀請新北市社福單位...

臺銀首個碳中和案件 完成「零碳信用卡」

臺灣銀行為落實環境永續並宣示減碳決心，除逐步降低信用卡產品碳足跡外，並於今年3月間透過已購買之碳權進行抵換，完成信用卡碳...

50年來4次牛市 金價何時再噴出 Fed政策影響大

俄烏戰爭2022年2月在無預警下開打，很少人預料得到俄羅斯竟然真的動手，在黃小玉等大宗穀物、天然氣、原油等都沒有提前準備下，西方國家國內民生大受衝擊，以美國為首的國家，聯手對俄羅斯展開一連串制裁，試圖瓦解俄羅斯經濟。迄今並沒有重傷俄羅斯，但引發「去美元化（de-dollarization）」的發展，全球支付系統走向區域化及零碎化。

退休準備 兩類保單當靠山

面對退休年齡愈來愈接近，該怎麼提前做好準備？壽險業者建議，透過保單強化退休後的醫療以及退休金，近期多家壽險業者針對退休族...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。