元大幸福日前進兒童新樂園 近百名孩童歡度兒童月

「元氣滿滿，大大幸福！」元大金控暨元大文教基金會4月13日在台北市立兒童新樂園舉辦「元大幸福日」活動，邀請新北市社福單位與偏鄉國小近百位孩童參加，在元大志工的陪伴下體驗遊樂設施、觀看舞台劇，每位孩子同時獲贈裝有全新衣服、鞋子、褲子，尺寸皆為量身概念打造的「幸福大禮包」，在屬於兒童的4月，共度一個歡樂又充滿笑聲的週末假期。

這次元大幸福日為疫情後，睽違四年再次回到兒童新樂園舉辦，邀請新北市上林國小、濂洞國小及新北家扶中心、福山天主堂、烏來法蒂瑪天主堂，共計五個團體近百名孩童共同參與，可能很多人驚訝「新北市也算偏鄉嗎？」但這次參與的福山天主堂、烏來法蒂瑪天主堂位處山區，連要派遊覽車接送孩子，都因道路狹窄，只能折衷以小型巴士分成多車接送；上林與濂洞國小因當地礦業沒落、人口嚴重外移，孩子們有半數來自單親、隔代教養及低收入戶。

新北市上林國小校長陳彥宏表示，對偏鄉的孩子來說，對物資的需求也較高，量身概念打造的幸福大禮包讓孩子們感受到社會的關懷；濂洞國小校長黃恕懿說，元大志工充滿熱情與活力，也相當貼心，很謝謝元大金控及元大文教基金會的邀請，讓孩子們在志工哥哥姊姊的陪伴下玩得盡興，非常幸福的度過一天。

「我最想玩摩天輪」、「我最喜歡的是旋轉木馬」，參與本次活動的孩子都有一張兒童新樂園一日票，在志工帶領下暢玩熱門遊樂設施，元大文教基金會特別安排到如果兒童劇場觀看舞台劇，剛好摩天輪今年換新裝，設有可愛的古典城堡場景及繽紛的熊熊車廂，讓小朋友們又驚又喜，活動尾聲，每個孩子都獲得一份專屬於自己的「幸福大禮包」，帶著快樂的心情回家。

對偏鄉的孩子們來說，每一次的出遊都彌足珍貴，元大文教基金會指出，兒童新樂園是一個帶給許多大小朋友開心的地方，充滿幸福與歡笑，是舉辦幸福日的絕佳場所，盼孩子們玩得過癮，拿到專屬自己的「幸福大禮包」後能擁有滿滿元氣，未來有力量時能回饋社會。

堅信「陪伴」是溫暖生命的關鍵法則，元大文教基金會透過不斷堅持的付出，搭起關懷橋梁，讓更多偏鄉學童感受到社會的美好，「元大幸福日」為元大文教基金會的招牌活動，帶給許多孩子幸福與溫暖，自2011年舉辦以來，13年間已有逾2千多名志工投身付出、在全台送出七千多份幸福大禮包，使「元大花」持續在各地綻放善的芬芳。 兒童新樂園摩天輪今年換新裝，主題是可愛的小熊，令孩子們又驚又喜。（元大金控/提供）

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