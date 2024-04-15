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櫃買中心「不減碳就淘汰」短影音4月15日上檔

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心為配合金管會政策推動「上市櫃公司永續發展行動方案」及協助上櫃公司執行溫室氣體盤查作業，規劃製作《淨零 GO EASY》系列三部曲影片，將溫室氣體盤查的重要步驟及重要性以生動、活潑的動畫方式呈現，讓企業減碳不焦慮。這次推出第三部曲「不減碳就淘汰」，將企業推動淨零之重要性以鮮明動畫方式傳達予上櫃公司，並同步置於「接軌IFRS永續揭露準則專區」，櫃買中心也持續精進接軌專區，新增溫室氣體盤查工具與資料庫資源等內容，以利企業快速查詢相關資源。

「淨零 GO EASY」首部曲提醒企業溫室氣體盤查推動概念及關鍵步驟，二部曲「邁向淨零的陪跑員」介紹櫃買中心溫室氣體盤查專區提供之豐富資源後，第三部「不減碳就淘汰」短影音於2024年4月15日隆重上映，以幽默風趣之風格、深入淺出之方式說明推動淨零的優勢，包含符合國際龍頭大廠對旗下供應鏈之減碳要求、提升永續形象、增加籌資管道，進而強化整體競爭力，帶領公司業績穩定成長，使企業與環境通往永續共存的未來；另櫃買中心為提高優質企業之能見度，篩選永續標竿企業作為ESG相關指數成分股，企業亦可透過櫃買中心推出的永續發展債券進行籌資，藉以達成永續發展目標。

為協助上市上櫃公司順利接軌IFRS永續揭露準則，櫃買中心近期於「接軌IFRS永續揭露準則專區」新增「溫室氣體盤查及確信資源」主題並設置「盤查宣導影音」及「盤查工具與資料庫資源」子題，彙整環境部、經濟部等各主管機關溫室氣體盤查之宣導網站資源，方便使用者可快速查詢運用。此外，也錄製接軌專區網站之導覽影片於「課程影音」，只需五分鐘即可輕鬆快速認識接軌專區網站重要功能，歡迎各界多加利用。

櫃買中心持續以多元方式協助企業推動永續淨零，於官網「發行人ESG專區」設有「永續發展行動方案」、「永續報告書」及「溫室氣體盤查」等專頁，歡迎至櫃買中心官網查詢運

櫃買中心 減碳

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