等不到美降息／歐美商辦再爆雷 6家國銀中箭

等不到美國降息，歐美商用不動產辦公室爆雷案再增加、損失再擴大，公股、民營銀行全淪陷。據了解，今年首季新增兩件美國商辦爆雷案，累計從去年第四季至今，短短半年至少已有十件商辦地雷案，六家銀行中箭，市場擔心高利率時間愈長、地雷恐爆不完。

據調查，這十件爆雷的歐美商辦授信案，燒到四家行庫、兩家民營銀行，平均每案的債權損失比率約百分之卅至百分之八十，總損失金額已攀升到近五十億元，其中有一家銀行從去年至今，光商辦地雷案的轉銷金額已逾一億美元（約台幣卅二億元），是最大苦主。

一家銀行主管坦言，銀行的商辦損失擴大有三大主因，一、美國遲不降息、商辦業者債台高築；二、疫後讓歐美企業遠距辦公常態化，商辦需求依舊疲弱不振，收入衰退又債務大增，雪球愈滾愈大；三、過往銀行團多會給借戶展期、再融資（借新還舊）、或債權重組甚至是以債作股，但今年以來這些方案都被銀行團否決，商辦地雷案只能走向處分擔保品，出售找新買家一途，這也意味著銀行團對歐美商辦市場已轉趨悲觀。

此外，因美國擔保品價值評估方式是以「租金收益法」，當擔保品價值貶低，銀行必須足額增提呆帳後，銀行開始擔心呆帳率「超過同業平均」，只能先做轉銷，也壓抑獲利空間。

但銀行主管說，美國鑑價公司評估價值都是「過度低估」，例如擔保品價值一百元但鑑估值可只有卅元，使銀行得先轉銷半數呆帳，但實際出售後，損失並不會這麼大，還會有呆帳沖回。

金管會數據顯示，國銀在美國市場去年前三季每季約賺廿四億至卅億元，在第四季驟減至剩○點九億元。金管會官員坦言，主因是遠距辦公導致商用不動產需求下降、相關放款風險升高，使各銀行增提呆帳費用所致。

法人也示警，美國啟動降息時點已延後到第三季、降息幅度又恐縮小，商辦地雷已埋下銀行股資產品質惡化隱憂。

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