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歐美商辦爆雷 公股行庫…海嘯第一排

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

歐美商辦授信案頻爆雷，為何全是公股行庫進入深雷區？一家銀行主管點出關鍵：行庫海外聯貸授信案，最愛有不動產抵押做為擔保品，「有土斯有財」觀念根深柢固，商辦一旦爆雷、行庫自然成了「海嘯第一排」。

該主管坦言，長久以來，行庫與民營銀行評估是否參加一個聯貸授信案時，行庫最喜歡不動產，認為有擔保品才可靠，風險損失也有限，民營銀行則較專注看一家企業戶財務優劣領先指標的金流。

其次，歐美國政府規定，不動產抵押設定只能給在當地設有據點的分子行，公股行庫又多在歐美市場設點，符合拿擔保品設定抵押的資格，自然一拍即合，又以當時歐美各大金融中心、滿租的A級商辦聯貸案最為搶手。

但是，行庫享了因設點、可拿不動產做擔保品的「地利」，卻失算了「天時」。從2020年至今有兩道警示音響起，行庫似乎毫無所覺。

2020年全球爆發疫情，遠距上班興起，但疫後卻讓遠距辦公常態化，各大公司到期不續租、或僅租一半，商辦需求開始弱化，這是第一道警示。

隨後2022年3月美國暴力升息，開大槓桿的歐美商辦業者，債務成本大幅躍升，卻又面臨「沒人想租」的窘境，第二道警示響起，終於在2023年第4季引爆。

另一家銀行主管坦言，事實上，金流才是評估一家企業戶財務優劣的領先指標，一旦企業戶金流吃緊、甚至可能再拿不動產去做增貸、以補足金流，而這時候，民營銀行見金流不穩早已先收傘，最後只剩行庫獨垂淚。

公股行庫 商辦 美國

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