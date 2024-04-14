等不到降息！歐美商辦爆雷案再增 6銀行中箭「損失加劇」

等不到美國降息，歐美商用不動產辦公室（稱「商辦」）爆雷案再增加、損失再擴大，公股、民營銀行全淪陷。據了解，今年首季新增2件美國商辦爆雷案，累計從去年第四季至今，僅短短半年，至少已有10件商辦地雷案、6家銀行全中箭，市場擔心，高利率時間愈長、地雷恐爆不完。

據調查，這10件爆雷的歐美商辦授信案，燒到4家行庫、2家民營銀行，平均每案的債權損失比率約落在30~80%，總損失金額已攀升到近50億元台幣，其中有一家銀行從去年至今，光商辦地雷案的轉銷金額已逾1億美元，是最大苦主。

這一家「苦主」銀行在同一件商辦授信案中，在今年初更進一步擴大轉銷呆帳，損失率從去年底的25%衝上近80%，顯示美國遲不降息、銀行損失也正開始加劇。

一家銀行主管坦言，銀行商辦損失擴大有三大主因，一、美國遲不降息、商辦業者債台高築，二、疫後讓歐美企業遠距辦公常態化，商辦需求依舊疲弱不振，收入衰退又債務大增，雪球愈滾愈大。

三、過往銀行團多會給借戶展期、或再融資（借新還舊）、或債權重組甚至是以債作股，但今年至今，這些方案全被銀行團否決，商辦地雷案最終只能走向處分擔保品，出售找新買家一途，也意味著銀行團對歐美商辦市場已轉趨悲觀。

又因美國擔保品價值評估方式是以「租金收益法」，當擔保品價值貶落，迫使銀行得足額增提呆帳後，銀行開始擔心呆帳率「超過同業平均」，只能進一步先做轉銷，也壓抑了獲利空間。

但該主管強調，美國經紀商評估價值，都是「過度低估」，例如擔保品價值100元但鑑估值可能是打了三折，只剩30元，使銀行得先轉銷半數呆帳，但實際出售後，損失並不會這麼大，還會有呆帳沖回。

據金管會數據顯示，2023年國銀在美國市場前三季，每季約賺24~30億元水準，卻在第四季驟減僅剩0.9億元，單季衰退近一倍，金管會官員坦言，主因就是遠距辦公導致商用不動產需求下降、相關放款風險升高，使各銀行增提呆帳費用所致。

這也顯示了商辦地雷從去年第四季起、已開始爆發，吃掉了國銀獲利，使2023年全年國銀在美國市場獲利年衰近30%、只賺79.8億元；金融圈指出，今年首季商辦地雷未歇，美國市場獲利前景也佈滿荊棘。

法人也示警，美國啟動降息時點、已延後到第三季、降息幅度又恐縮小，商辦地雷、已埋下銀行股資產品質惡化隱憂。

歐美商辦

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