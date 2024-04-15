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櫃買去年度董事酬金 今揭露

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心表示，為落實股東行動主義，達到以「市場機制」督促公司訂定合理之董事酬金，將於今（15）日在公開資訊觀測站「公司治理專區」的「董事及監察人相關資訊」項下，揭露2023年度上櫃公司申報董事支領酬金（含兼任員工之酬勞，均為擬議數）的情形。

內容包括各上櫃公司預計支付董事的酬金總額、平均每位董事的酬金、酬金總額占稅後損益百分比及合理性說明等資料，並可依上櫃公司的產業類別、證券代號、酬金總額、酬金總額占稅後損益百分比或平均每位董事酬金等排序方式進行查詢，使投資大眾能充分知悉相關資訊。

櫃買中心指出，除了上述查詢方式外，投資大眾也可以參考各上櫃公司2023年度的股東會年報（可直接至公開資訊觀測站的「電子書專區」下載年報電子書），不過董事會後續決議可能不同，而與本次公布的董事酬金產生估計上的差異，因此，櫃買中心強調，無論是股東會年報或本次公布的董事酬金皆為擬議數，實際數將會在2025年1月底公布。

櫃買中心 股東會

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