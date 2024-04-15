退休金算盤／國民年金給付增 172萬人受惠

政府自2012年增設國民年金給付調整機制，明定每四年參照消費者物價指數（CPI）成長率，調整各項主要社福津貼及國民年金給付額度。自2024年起，國民年金六項年金給付金額調增，約有172萬人可受惠。

勞動部勞保局表示，依行政院主計總處公布之2023年CPI較2019年成長7.34%，衛生福利部公告自2024年1月1日起，國民年金老年年金給付加計金額、老年基本保證年金、遺屬年金給付基本保障及原住民給付等四項，由新台幣3,772元調增為4,049元，每月增加277元。

至於「身心障礙年金給付基本保障」及「身心障礙基本保證年金」等兩項，由5,065元調增為5,437元，每月增加372元。

歷年國民年金六項給付調整情況 圖／經濟日報提供

勞保局提醒，因國民年金各項年金給付固定在次月底入帳，例如，2024年1月調增後的年金給付，勞保局會在2024年2月底匯入請領人帳戶，簡言之，調增後的年金給付已於2月底首次入帳，民眾可多加注意。

勞保局表示，只要符合請領國民年金給付，且未領取其他社會保險老年年金、身心障礙年金給付不得請領其他社福津貼情形的人，都會是受惠對象。

官員解釋，國民年金老年給付分有A式及B式，其中A式是最多國保被保險人適用的公式，該公式是：「月投保金額×保險年資×0.65%+加計金額」。每四年會隨CPI而調整，指的是「加計金額」，自今年起由3,772元調升至4,049元。因此，這波調升國保給付，只有適用A式的人，才會受惠。

官員說明，A式的適用是有限定情況的，亦即，若有欠保險費、領有公保養老給付、領取勞保老年年金給付、或是領取相關社會福利津貼（低收入老人生活津貼、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助、老年農民福利津貼及榮民就養給付），都不得適用A式，只能選B式。

國民年金保險是我國於2008年10月1日開辦的社會保險制度，主要納保對象是年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民。國民年金提供「老年年金」、「身心障礙年金」、「遺屬年金」三大年金給付保障，及「生育給付」、「喪葬給付」二種一次性給付保障。被保險人只要按時繳納保險費，在生育、遭遇重度以上身心障礙或死亡事故，以及年滿65歲時，就可以依規定請領相關年金給付或一次性給付，以保障本人或其遺屬的基本經濟生活。目前參加國保多為學生、家庭主婦等，以及尚未滿65歲且未有工作的勞工。

國民年金保險費率自2023年起調整為10%、月投保金額調整為19,761元。為加強照顧弱勢民眾，避免因通貨膨脹影響其基本經濟生活，國民年金法第54條之1明定，六項具津貼性質之年金給付，自2012年起定額調整；其後每四年參照最近一年CPI較前次調整之前一年度CPI成長率調整。

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