櫃買淨零短影音 上線
櫃買中心本次推出第三部曲「不減碳就淘汰」（https://vimeo.com/932707121），將企業推動淨零的重要性以鮮明動畫方式傳達予上櫃公司，並同步置於「接軌IFRS永續揭露準則專區」（https://isds.tpex.org.tw/），櫃買中心也持續精進接軌專區，新增溫室氣體盤查工具與資料庫資源等內容，以利企業快速查詢相關資源。
櫃買中心為配合金管會政策推動「上市櫃公司永續發展行動方案」、及協助上櫃公司執行溫室氣體盤查作業，規劃製作《淨零 GO EASY》系列三部曲影片，將溫室氣體盤查的重要步驟及重要性以生動、活潑的動畫方式呈現，讓企業減碳不焦慮。
繼「淨零 GO EASY」首部曲（https://vimeo.com/894000336）提醒企業溫室氣體盤查推動概念及關鍵步驟，二部曲「邁向淨零的陪跑員」（https://vimeo.com/907380622）介紹櫃買中心溫室氣體盤查專區提供的豐富資源後，第三部「不減碳就淘汰」短影音於今（15）日隆重上映。
第三部以幽默風趣的風格、深入淺出之方式說明推動淨零的優勢，包含符合國際龍頭大廠對旗下供應鏈的減碳要求、提升永續形象、增加籌資管道，進而強化整體競爭力，帶領公司業績穩定成長，使企業與環境通往永續共存的未來。
另櫃買中心為提高優質企業之能見度，篩選永續標竿企業作為ESG相關指數成分股，企業可透過櫃買中心推出的永續發展債券進行籌資，以達成永續發展目標。
此外，也錄製接軌專區網站的導覽影片於「課程影音」，只需5分鐘即可輕鬆快速認識接軌專區網站重要功能，歡迎各界多加利用。
櫃買中心持續以多元方式協助企業推動永續淨零，於官網「發行人ESG專區」設有「永續發展行動方案」、「永續報告書」及「溫室氣體盤查」等專頁（https://www.tpex.org.tw/web/csr/company.php?l=zh-tw），歡迎至櫃買中心官網查詢運用。
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