升息效應 以房養老申貸意願恐下降
中央銀行3月底意外升息，帶動銀行貸款利率走揚，長輩們透過「以房養老」能拿到的生活費進一步縮水，恐導致老人申貸意願下降。
銀行主管指出，部分國銀推展以房養老業務並不積極，主要是此一業務銀行須承擔較多風險，例如國人長壽、房價下跌、利率波動等，且央行升息，也會讓老人可領到的生活費變少，降低老人申貸意願。
一家國銀主管說，客戶要辦理以房養老，並不是很容易，畢竟華人普遍具有「起家厝」概念，不樂意將房產抵押給銀行轉現金，又或者有些子女會阻止長輩向銀行申貸，希望能將房產留下以利未來繼承等。
台灣將於2025年邁入超高齡社會，為協助長輩老有所終，政府先前大力推動以房養老政策，讓有屋卻沒養老金的老人，能透過向銀行申請「逆向抵押貸款」，取得足夠養老金使用，同時也能在自己房子裡安度晚年。央行曾在報告裡指出，若要刺激民間消費，政府可積極推動「以房養老」，以減輕政府與青壯年負擔，帶動高齡消費動能。
銀行「以房養老」業務正式名稱是「不動產逆向抵押貸款」，簡單來說就是屋主將持有的房屋設定抵押給銀行，等銀行鑑價後估算放貸額度，在設定年限內，銀行會每月撥款給房屋所有權人將其作為養老金，因為這種貸款模式與一般房貸資金流向相反，因此稱之為「不動產逆向抵押貸款」。
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