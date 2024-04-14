匯市最前線／台幣估維持貶勢

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
熱錢連兩日大舉匯出，上周五（12日）至少落跑9億美元，新台幣終場貶值8.2分，收32.293元，連兩貶為五個月新低。 （聯合報系資料庫）
熱錢連兩日大舉匯出，上周五（12日）至少落跑9億美元，新台幣終場貶值8.2分，收32.293元，連兩貶為五個月新低。 （聯合報系資料庫）

熱錢連兩日大舉匯出，上周五（12日）至少落跑9億美元，新台幣終場貶值8.2分，收32.293元，連兩貶為五個月新低。過去一周，新台幣匯率累計重貶2.36角，貶值幅度為0.73%。

匯銀主管指出，伊朗與以色列戰事一觸即發，地緣政治升溫，恐助長美元漲勢，不排除新台幣與主要亞幣接下來將維持貶勢，預估短期內新台幣匯率將維持32~32.5元區間震盪。

上周主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供
上周主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供

台幣匯率 新台幣 熱錢

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