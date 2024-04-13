數位帳戶活存 高利誘人

銀行數位帳戶強打高利活存，優惠高利可達1年期定存利率的近二倍以上，並且多數數位帳戶的優惠利率給予額度並不算高，有利於小資族活存賺取3.4%到近2%左右水準的高利，不只民營銀行，大型公股行庫也有高利活存優惠。

銀行業者指出，部分銀行數位帳戶採取機動利率再加碼，因此央行3月意外升息半碼，這類帳戶的活存優惠利率也跟著上揚，而大多數數位帳戶提供優惠活存利率都有設定存款限額，且額度不會太高，因此對於小資族來說也更輕鬆划算，如果碰到投資理財剛好有先行實現落袋的資金暫時停泊，有優惠利率的數位活存，就是不錯的選擇。

兆豐銀行因應央行升息，日前提升數位帳戶MegaLite新台幣存款優惠活儲利率，從原本優惠利率1.85%，提高至1.975%，比1年期台幣定存利率還要高出逾20點（1個基本點為0.01個百分點），優惠活儲利率限額存款餘額10萬元以內，因此對於小資族來說，只要開戶就可以輕鬆享有優惠利率。

台企銀（2834）的Hokii數位帳戶，則是提供存款餘額上限15萬元內最高優惠活存固定利率2.4%，如果不想多做數位帳戶綁定行動支付等其他附加條件的話，新戶無腦存活存也有1.8%優惠利率，舊戶則是1.5%。

凱基銀行數位帳戶則是提供新戶如果同時開立凱基證券交割帳戶，或是每月自他行轉入2萬元的資金，符合條件就有台幣活存優惠利率3.405%，限額5萬元餘額以內，超過5萬元到100萬元以內，也有優惠利率1.325%。

聯邦銀的數位帳戶new new bank最高活存利率給到8%，則是限定新開戶限額10萬元享次月活存高利8%。

另外，完成任務可以享次月限額10萬元高利活存3%，優惠高利比一般活存高出數倍，但採取限額、限時方式，藉以招攬更多的新客戶。

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