投資新手更適合買基金？一篇文搞懂基金、ETF 不同之處

基金是許多人選擇的投資標的之一，不過卻有許多投資新手不明白 ETF 和基金之間有什麼區別，以下文章將會介紹ETF與基金有什麼不同之處，而他們各自又分別有什麼優勢，以方便大家挑選出適合自己的投資標的。

基金與ETF有什麼不同

需要了解兩者之間有什麼不同，首先必須知道基金跟 ETF 的定義，基金簡單來說就是集合不同人的資金，並交由專業機構操盤投資；而ETF的全名是「Exchange Traded Fund」，意思是「可在交易所買賣的基金」，其最大的特點是把「指數證券化」。

ETF 與基金最大的共同點在於，可以「分散投資風險」，透過不同的產品組合將有限的資金可以投資到不同的標的之中，截至2024年2月底止，境內共計有 38 家投信公司，所發行的共同基金總數為 1033 支，國內投信公司整體基金規模為7.19兆元。

說完共同點，接著來比較一下 ETF 與基金有什麼不同，ETF 與基金都是由許多不同的標的所組成。ETF 多數是「依照指數成分股」挑選，簡單來說經理人是依照指數被動調整成分股的占比，但「共同基金」則是由基金經理團隊挑選，可以依照市況的不同調整，整體來說擁有較為靈活的操作。

基金與 ETF 不同的還有「購買方式」，ETF是在交易所購買，也就是一般股市上就可以交易取得，而基金則是需要於特定通路進行申購，但目前基金的交易管道也是相當多元，其中包含銀行、基金平台、股票券商、投顧、保險、郵局等都可以購買。

在流動性上 ETF 會好於基金，ETF 可以透過股市及時交易，而基金贖回的過程則是相對複雜，若是需要贖回基金，基金公司需要先將標的賣掉，再將投資獲利返還給投資人。

基金相較於 ETF 而言，因為是由專業經理人操盤，購買上成本會相對較高，衍生的費用可能包含，申購手續費（股票型3%、債券型1.5%）、信託管理費（約0.2%）、經理費（約1%~2.5%）、保管費（約0.2%）等等。不過也有的 ETF 的內含費用高於基金，因此投資人在選擇上需要審慎評估過後在決定要購買何種標的。

投資工具本身並沒有好壞之分，而是應該依照自身的投資習慣以及投資需求等決定應該選擇何種工具，ETF 可以在盤中交易，更可以幫助個股投資人省下選股的時間，比較符合個股投資人的習慣。如果投資人的投資風格比較穩健，不擅長投資個股，也沒什麼時間進行盤中交易或追逐盤中價差，傾向交給專業團隊，那麼共同基金反而就比較適合這一類型的投資人。