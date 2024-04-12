統一台股高息主動式基金 擁抱雙重收益

今年股市多頭行情推動資金湧入股市，其中國人熱愛的高股息產品討論熱絡，儼然已成為台股顯學。統一台灣高息優選基金月配息級別已於4月2日完成首次除息，每單位配發金額0.0846元，並於除息次日完成填息。這檔基金成立至今約半年，能在台股震盪期間，除息隔日就完成填息實屬不易，同時基金淨值還成長至12元以上，成績相當亮眼。

無論是投資老手，還是剛踏入研究投資理財的股市小白，在資產配置中都少不了台股基金，統一台灣高息優選基金選股策略是尋找優質且具有資本利得成長潛力的高股息股，兼顧息收和追求超額報酬的特性，降低領了股息卻賠了價差的風險。透過統一投信金獎團隊嚴選績優股，期許讓領息族除了可以領息外，也有機會獲取超額報酬，息利雙收。這類攻守皆宜的投資策略，適合長期持有在資產配置中。

統一投信表示，聯準會上修今年美國經濟成長率，並傾向維持今年降息3碼，下半年有望進入降息循環，有利股市本益比空間提升。而科技股庫存調整結束，終端需求有望於下半年消費旺季復甦，帶動庫存回補動能，使多頭行情可望延續。台灣景氣持續復甦，台股大多數企業2024年獲利將以雙位數成長，使台股長多格局不變。短期台股進入漲多後的震盪，投資人可以適時逢低分批佈局統一台灣高息優選基金，有機會享有台股長線上行的果實。

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