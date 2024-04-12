EBC 金融集團與巴塞隆納足球俱樂部宣布成為官方合作夥伴 為期三年半

EBC金融集團和巴塞隆納足球俱樂部宣布達成合作，即日起，EBC成為巴塞隆納足球俱樂部金融領域獨家合作夥伴，為期三年半，合作範圍為外匯、交易、經紀（包括差價合約）和諮詢服務。透過此次合作，EBC進一步強化在金融領域的領導地位。

EBC Financial Group成立於英國倫敦，是一家集金融券商、資產管理等服務為一體的綜合性金融集團。 EBC業務遍布全球，以全球頂級監管、毫秒級的訂單執行和機構級的清算池、全方位的保障體系，致力於為每位客戶提供「安全、專業、高效穩定」的交易環境。

EBC表示，始終秉持誠信與尊重的原則，珍惜每位交易愛好者的熱愛與期待，確保EBC與巴塞隆納足球俱樂部合作無間。尊重、努力、雄心壯志、團隊合作和謙遜是巴薩五大價值觀，其始終倡導努力與雄心壯志的文化，與EBC高度吻合。這次合作是EBC與國際產業巨頭並肩的另一個里程碑。在全球的見證下，EBC將立足於全球市場，與世界各地的球迷及投資者建立更深層的連接，培養為熱愛全力以赴的榜樣。

對巴塞隆納足球俱樂部來說，這同樣是無與倫比的機會，拉近其與多個地區的合作夥伴、巴薩球迷和支持者之間的距離。此次合作是巴薩展拓全球策略的一部分，透過在不同領域尋找志同道合的合作夥伴，實現成長並持續引領產業發展。

EBC是全球領先的綜合金融集團，在倫敦、香港、東京、雪梨、開曼群島、新加坡等主要金融中心設有分公司，為全球零售、專業和機構投資者提供量身定製的金融服務、交易服務及投資解決方案。自成立以來， EBC秉持著認真對待每一位交易愛好者的初心，屢次斬獲國際榮譽，在提供全球頂級監管、全方位的保障體系之餘，始終保持對英國騎士精神的傳承，深耕金融生態建設。

EBC集團堅持的信念，在巴塞隆納足球俱樂部對運動精神的傳承中獲得更多鼓舞。巴塞隆納足球俱樂部在建隊100多年的歷史中薪火相傳，深刻影響著全球各地懷抱運動夢的人 ，讓足球愛好成為競逐體力運動與戰術智慧的專業運動 。同時，西甲聯賽27次冠軍，歐冠聯賽五次冠軍等多項國際榮譽，以及對世界育賽事帶來的顛覆性變革，見證巴薩體育精神的傳承與榮耀。

透過這合作，EBC將巴塞隆納足球俱樂部引以為傲的傳承文化融合創新到品牌基因中，持續弘揚百年傳承的價值觀，鼓舞更多的人，從而推動全球經濟發展。

EBC金融集團（UK）CEO David Barrett 表示：「能與巴塞隆納足球俱樂部這樣強大的品牌建立合作，突顯我們始終將自己推向更高成就的雄心壯志。EBC集團在全球多個重要金融司法轄區獲得授權並受其監管：EBC在英國受FCA監管，在澳洲由ASIC監管，而在開曼群島受CIMA監管，與巴塞隆納足球俱樂部的合作，見證我們持續與最優秀的人及企業合作的努力。」

EBC 金融集團亞太區營運總監 Samuel Hertz 表示：「很榮幸，依靠精益求精的理念及信念感，EBC用四年與世界頂尖俱樂部巴塞隆納足球俱樂部站在一起。我們深入研究了巴塞隆納足球俱樂部悠久的歷史,從鼓勵傳承的師友文化中學習。其富有經驗的球員以師徒制鼓舞、指導年輕一代，形成薪火相傳的文化，鼓勵著我們。我們會將巴薩團隊合作、尊重和抱負精神融入EBC的DNA中。此次合作不僅是通往成功的共同旅程, 同時體現弘揚積極價值觀、培養人才，並為社會做貢獻的文化。」

巴塞隆納足球俱樂部市場副總裁Juli Guiu表示： 「這次合作與巴塞隆納足球俱樂部近年來展拓全球的計劃吻合。我相信，與EBC的合作，將幫助巴塞隆納足球俱樂部在金融領域開拓更多機會。我們對在亞太區、南美等地區與合作夥伴、支持者和薩迷建立更多連接而興奮。」

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