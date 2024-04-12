外資落跑…台幣爆量貶1.91角 匯價探五個月低點

美國3月消費者物價指數（CPI）增幅高於預期，澆熄市場對聯準會（Fed）6月降息預期，美元指數急衝，新台幣昨（11）日爆量重貶，外資狂匯出、單日至少淨匯出6至7億美元，終場貶1.91角，收32.211元，為近五個月來新低，交易量達24.545億美元。

美元指數10日大漲逾1％，站上105大關，影響所及，亞幣全面重挫，日圓兌美元10日跌破153日圓關卡，收在153.16，為34年新低，11日一度回升至152.76，但之後升幅收斂，在153附近震盪。

根據央行統計，昨日日圓重貶0.84％，韓元貶0.67％、星元貶0.62％，新台幣貶0.59％，人民幣小貶0.05％。新台幣貶幅在主要亞幣中仍屬居中，因此央行昨日未有大幅度出手。

美國3月CPI增幅意外較去年同期上揚3.5%，高於預期，市場對美Fed在6月降息押注降低，甚至開始估計全年僅降息二次，引發美元指數急彈，新台幣重貶。

匯銀主管指出，美元強、加上昨日剛好台積電（2330）發放現金股利，外資領錢後匯出力道加劇，新台幣盤中一度貶逾2角，貶破32.2元關卡，最低貶至32.242元，惟出口商在貶破32.2元開始出手拋匯，緩和新台幣貶勢，終場貶值1.91角收32.211元，是近三個月以來最大單日貶幅。

匯銀主管指出，32.2元下方成為出口商與外資對峙關卡，出口商昨日見到便宜價位開始出手拋匯，但外資終日匯出且力道強勁，新台幣尾盤收斂貶幅，仍無法重回32.1元。

央行僅在盤中提供流動性，並未大動作出手阻貶，都讓新台幣貶勢格局無法改變。

匯銀主管指出，亞幣重挫原因，與美元指數勁揚有關係，新台幣只能跟貶，且昨日未見到央行大動作出手，僅在盤中適時提供流動性，估央行也在觀望美國聯準會態度，保留銀彈在手。因此，短線新台幣緩貶格局未變，下一階段將先看能否守住32.3元。

至於日圓跌跌不休，日本最高外匯事務官員神田真人再度放話，財務省不排除在外匯市場採取任何措施。神田表示，日圓疲軟帶來的好處正在減少，匯率過度波動不利經濟。