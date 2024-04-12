勤業眾信會計所報告 生成式AI四風險五招因應

勤業眾信聯合會計師事務所昨（11）日發布《2024全球銀行業及資本市場趨勢展望》報告，提醒生成式AI為雙面刃，可能面臨身分驗證、資料洩漏、詐騙、隱私風險等四大風險，建議五大措施因應。

首先，將深偽檢測技術納入反詐欺系統和培訓；第二，加強合成身分識別系統的檢測；第三，加強員工對帳戶盜用、網路釣魚和商業電郵洩露等問題的警覺性；第四，使用聊天機器人工具時，應考慮資料隱私，保護客戶權益；第五、建立記錄透明度和可解釋性框架，並定期測試生成式AI的運作與合法性。

勤業眾信表示，受到利率上升、監管嚴格化以及地緣政治緊張等因素影響，成本控制將成為銀行業競爭的關鍵，因應不斷變化的客戶行為，必須持續投資數位科技，並將AI納入營運流程中；但須留意生成式AI的資料保護、身分驗證以及打詐等。