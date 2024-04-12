王銘陽辭富邦金獨董 是否回鍋開發金受矚目
金融業人事掀起一波大搬風，富邦金（2881）昨（11）日宣布，獨立董事王銘陽將自4月25日辭去富邦金控與子公司富邦人壽獨立董事，王表態是個人因素請辭。由於開發金（2883）董事長黃思國屆齡75歲才剛退休，在此敏感時間點，市場傳言王銘陽或回歸開發金控。對此開發金不回應。另元大銀行董事長蔡明修退休，由總經理張財育升任董座，11日生效。
財政部昨亦證實批准臺灣金控董事長沈榮津辭呈，5月18日生效；遺缺由總經理魏江霖代理。同日，元大金控代子公司元大銀行公告，由張財育升任銀行董事長，11日生效；其遺缺由執行副總經理邱文卿暫代，新任總經理於元大銀行董事會通過後另行公告。
張財育出身元大證券，可謂老元大人。歷任元大銀執行副總、元大金財務長、策略長；元大證券執行副總，集團內歷練完備，相當受到元大高層重視。
富邦金近期董事會變化不小，前金管會主委、前立委曾銘宗甫於上月接任金控副董事長，昨日獨董王銘陽宣布請辭。富邦金表示，昨日收到獨立董事辭任書，至於辭任原因，王銘陽表態為個人因素。
王銘陽曾任中國人壽（現改名凱基人壽）總經理、董事長，以及開發金控董事暨總經理；2020年申請退休，卸下開發金總經理與中壽董事長職務，同年進軍富邦金任獨董，夾帶保險業老手背景，為富邦金添助力。
不過，黃思國日前提出退休請辭開發金董事長暨子公司凱基人壽董座，4月9日生效，由於時間點敏感，市場傳言王銘陽可能將回歸開發金。對此，開發金表示，市場傳言不回應。
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