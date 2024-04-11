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2026年接軌後保單準備金有差額得提存 壽險股配息吃癟？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會宣布，2026年起當「責任準備金」低於「保單價值準備金」時，中間差額（稱保單價值差額準備金），需提存特別盈餘公積並禁止分配。本報資料照片
金管會宣布，2026年起當「責任準備金」低於「保單價值準備金」時，中間差額（稱保單價值差額準備金），需提存特別盈餘公積並禁止分配。本報資料照片

2026年起壽險業接軌IFRS17，屆時負債（保單）將從固定利率，改為現時利率，為確保業者有足夠清償能力，金管會宣布，2026年起當「責任準備金」低於「保單價值準備金」時，中間差額（稱保單價值差額準備金），需提存特別盈餘公積並禁止分配。

此政策對業者有兩大影響，一、市場利率走升時，會出現責準金低於保價金狀況，業者需從保留盈餘中、補提差額；但同時也因升息階段，會讓負債（保單）縮小，保留盈餘增加，就算因補提、吃掉一點保留盈餘，也不至影響配息。

二、市場利率走升階段，負債縮減同時，業者也會減少提存責準金，有助業者提振獲利。

「責任準備金」（稱責準金）是指壽險業需履行保單期間的給付保險金責任，所提列的準備金；「保單價值準備金」（稱保價金）則是指保單的價值，是指解約後最多可拿回的錢。

保險局副局長蔡火炎說，目前保險契約都是採固定利率，且責準金不得低於保價金，自然不會有責準金與保價金的「差額」；2026年接軌後，保險契約採現時利率，責準金一旦低於保價金，得就「差額」做補提，通常會發生在利率走升階段。

例如2026年開帳日時，市場利率走升，導致A公司的責準金低於保價金時，如差額是100億元，A公司就得從保留盈餘拿出100億元，轉列特別盈餘公積並禁止分配。

但同時也因升息會讓負債縮小，A公司保留盈餘可能增加了300億元，就算因補提差額100億元，還有200億元可以做配息。業者說，就目前來看，2026年利率應仍屬高檔，負債面縮小、保留盈餘增加的機率較高。

換言之，2026年開帳日，業者只會出現差額不足的「提存」、或是免提兩種情況；2027年若降息了，責準金高於保價金時，就可以把多出來的部分，從特別盈餘公積、迴轉到保留盈餘做分配。

金管會宣布修改「保險業各種準備金提存辦法」，明訂2026年接軌日後，責準金小於保價金（需扣除保單質借）的差額需提特別盈餘公積並禁止分配。

蔡火炎說，去年已宣布對高利率保單的貼水措施，即逾6%高利率，拉高0.5個百分點的利率貼水（差額補貼），會把這部分貼水措施計入責準金估算後，再去算是否會出現差額。

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