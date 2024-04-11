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3月全體上市公司賺逾3兆！營收成長前三強曝光 這族群竟打敗航運業

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
臺灣證券交易所統計，全體上市公司3月營收3兆2,371億元，較去年同期成長7.53％。圖／聯合報系資料照片
臺灣證券交易所統計，全體上市公司3月營收3兆2,371億元，較去年同期成長7.53％。圖／聯合報系資料照片

臺灣證券交易所統計，全體上市公司3月營收3兆2,371億元，較去年同期成長7.53％，成長最多的三大產業分別是金融保險、電子通路、資訊服務業；但若看今年首季表現，成長幅度最大的三大產業則略有差異，分別是金融保險業、電子通路業、航運業，這也凸顯資訊服務業的營收成長速度有後來居上跡象，有望成為買盤青睞焦點。

證交所表示，本國及第一上市公司(含創新板公司)分別計926家及80家，共計1,006家皆已於4月10日前完成3月營收申報作業。

依據上市公司公告3月營收顯示，3月全體上市公司營收總計3兆2,371億元，較去年同期成長2,268億元、7.53%，營收成長公司共498家，衰退公司共508家。另累計今年前三月全體上市公司營收總計9兆1,361億元，較去年同期成長4,735億元、5.47%，營收成長公司共581家，衰退公司共425家。

證交所表示，經瞭解全體上市公司3月營收成長較大之產業，金融保險業因保險淨收益及投資收益增加，電子通路業受惠AI伺服器使電子零組件需求增加，資訊服務業受惠數位轉型及雲端建置服務需求，致本月較去年同月成長；3月份營收衰退較大之產業，電器電纜業因不鏽鋼價格下跌及需求衰退，鋼鐵工業因鋼價下跌及需求衰退，生技醫療業受個別公司調整代理用藥及去年同期新藥上市基期致較高影響，致本月較去年同月營收衰退。

全體上市公司累計至3月營收成長較大的三大產業，包括金融保險業因保險淨收益及投資收益增加，電子通路業受惠AI伺服器使電子零組件需求增加，航運業受惠運價上漲及疫情後客運需求，致累計營收成長；累計營收衰退較大的三大產業，電器電纜業因不鏽鋼價格下跌及需求衰退，其他電子業因市場需求下滑，水泥工業受中國大陸房地產景氣不佳使水泥需求低迷，致累計營收衰退。

上市公司 保險 營收 證交所

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