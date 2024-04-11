電費沒調「3月租金狂漲」！房仲指居住成本愈來愈高：換約會很有感
據主計處資料顯示，房租指數3月再度寫下歷史新高的105.57，較去年同期年增2.24%，年增率是近12個月以來最高，統計過去8個月的房租指數年增率都在2%以上，不僅是租金趨勢仍呈現緩步上揚，住宅維修費也寫下歷史新高。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若從官方統計數據來看，房租指數仍呈現緩步創高的趨勢不變，政府透過租金補貼，讓租屋族降低租金負擔，不過租金補貼的額度也被這幾年租金上漲金額給抵消掉。
他表示，現在民眾居住成本越來越高，包括房價持續創高，租金也在上揚，居住相關維修費、管理費用都上揚，電價調漲後未來水電燃氣統計項目也可能緩增，加上通膨讓生活支出成本增加，民眾難免有荷包越來越薄的感受。
統計顯示，3月房租指數年增率達2.24%，年增率寫下12個月以來的單月新高，另外受到先前原物料價格上漲與工資大漲影響，住宅維修費用指數也創下新高，3月的年增率多達3.38%。
曾敬德指出，兩年前租金簽訂的水準較低，等到換約或者換新租屋時，租客可能就會有租金明顯上漲的感受。
至於維修費用等工資上揚，可能會帶動簡易DIY的需求增加，但專業的維修並無法自己動手取代，加上有些水電業工作辛苦，新進的從業人員較少，都導致市場供需失衡。
曾敬德認為，房租受到許多因素影響，包括房價高漲、新房子租金水準較高，產生比價效應，通膨帶動房東生活支出或成本增加，也會反映在租金上。政府的租金補貼也增加租客對於房租的負擔能力，雖然官方指數漲勢微幅上揚，但實際上民眾租屋時感受，會覺得比3、4年前上漲不少。
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