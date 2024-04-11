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永豐投顧SinoPac + ESG評鑑系統上架 最接地氣的台股永續投資新標準

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐投顧「SinoPac + ESG評鑑系統」登上集保平台，為首家本土金融業者提供台股永續評鑑。圖／永豐投顧提供
永豐投顧「SinoPac + ESG評鑑系統」登上集保平台，為首家本土金融業者提供台股永續評鑑。圖／永豐投顧提供

為提供台股投資人更多ESG投資參考，永豐投顧歷時三年建造「SinoPac + ESG 評等」，已提供56個產業、近五百家上市櫃公司，即日起於臺灣集保結算所公司投資人關係整合平台(ESG IR)公開對外開放查詢，成為國內首家在集保ESG IR平台提供評鑑的金融業者。永豐投顧總經理李學詩表示，「SinoPac + ESG評鑑系統」，兼具國際標準(SASB)及在地化的需求，全方位檢視台股上市櫃企業具財務重大影響之永續指標，免費開放查詢，要成為台股永續投資的最佳參考指標之一。

集保的ESG IR平台為台股最重要的永續投資資訊平台，提供國內外ESG趨勢、責任投資追蹤、及ESG評鑑資訊。一般投資人註冊登入，即可查詢到各機構對台股上市櫃公司的評鑑。集保公司在2019年公告與六大國際ESG評等機構合作後，今年增設國內評鑑機構，顯示集保對於在地評鑑機構提供的ESG評等結果的重視與肯定。

集保結算所協理黃蓁蓁表示，各國政府及機構投資人對企業ESG表現越加重視，ESG投資已成為市場顯學。這次集保與永豐投顧合作，將使ESG IR平台的ESG資訊內容更為完整，未來將可提供平台使用者更全方位服務，對於台灣企業、投資人實踐永續發展目標，以及我國資本市場接軌國際ESG潮流，均為一大助力。

李學詩指出，永豐投顧在集保ESG IR平台提供「SinoPac + ESG評等」，主要針對已發布永續報告書的台股上市櫃公司，以國際準則SASB五大永續面向產業指標，結合在地產業共同的永續議題進行評鑑，配合級距劃分，鑑別企業對財務重大影響的永續指標掌握程度、ESG績效表現、永續資訊揭露透明度以及ESG事件影響企業財務與營運的機會與風險程度，最終評等分為A + 、A、B + 、B、C五個等級，獲得A + 評等企業領先於其他企業，C等級企業則落後多數企業，投資人可上網查詢即時了解台股企業永續作為。

永豐投顧2019年成立ESG小組，投入「SinoPac + ESG 評鑑系統」開發，目前已應用至永豐金證券豐存股商品，提供兼具EPS及ESG的存股投資組合建議，讓小資族亦能參與永續投資，實踐普惠金融。此外，「SinoPac + ESG 評等」自2021年，連續兩年獲得TWSIA台灣永續投資獎，並於2022年獲得國家品牌玉山獎-最佳產品(首獎)，且特獲蔡英文總統接見，深受專業肯定。

EPS ESG 台股 集保結算所

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