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新台幣重貶1.91角 收32.211元

中央社／ 台北11日電
台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.211元，重貶1.91角，成交金額18.44億美元。路透
台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.211元，重貶1.91角，成交金額18.44億美元。路透

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.211元，重貶1.91角，成交金額18.44億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.07元，最高32.07元、最低32.242元。

外匯 新台幣

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