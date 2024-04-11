新台幣重貶1.91角 收32.211元
台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.211元，重貶1.91角，成交金額18.44億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.07元，最高32.07元、最低32.242元。
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