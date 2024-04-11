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誠信金融論壇／中正大學法律系副教授洪令家：家人建立通關密語

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
中正大學法律系副教授洪令家。 記者季相儒／攝影
中正大學法律系副教授洪令家。 記者季相儒／攝影

中正大學法律系副教授洪令家昨（10）日表示，去年美國民眾遭詐騙損失金額超過100億美元，震驚美國。且據美國研究，詐騙黑數太高，真正露出水面的約兩成，僅冰山一角。英國被詐騙金額也很驚人，詐騙猖獗儼然成國際趨勢。她並借鑑日本的作法呼籲家人之間應建立「親密暗語」，以防範深偽詐騙。

洪令家是前任金融消費評議中心主任委員，她觀察，只要詐騙案件增多，銀行雖沒參與卻最成最大受害者，因為連帶受到消費者投訴，受到評議案件就多。

談到保護弱勢族群免於詐騙，洪令家指出，日本由於高齡化嚴重，早已意識到防範高齡化詐騙，因高齡者會獨居，便成為詐團很好的目標，而日本就宣導長輩與子女間要有「親密暗語」，例如「下次旅行要一起去哪裡」，和家人建立通關密語就如提款之前輸入密碼，不論是誰都需要。她也提到，金管會針對金融服務業做公平待客評鑑，包括第一銀行等公股行庫在針對弱勢方面客戶服務都有很多實際作為。

此外，洪令家也呼籲教育部正視「青少年車手」問題，她在嘉義偏鄉遇到國高中生求助，因為寒暑假打工當車手而被逮，甚至「全班都去做」，因此教育部應協助針對國高中生法治教育。

教育部 日本 詐騙

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