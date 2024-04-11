誠信金融論壇／第一銀行總經理李嘉祥：強化預警可疑帳戶

第一銀行總經理李嘉祥昨（10）日說，假投資詐騙高居首位，詐團只要以「穩賺不賠」、「高報酬」等兩大關鍵手法，連有投資經驗的投資老白都上鉤，第一銀行已運用AI技術來精進防詐措施、及防範金融剝削，以提升效益和精準度。

經濟日報與第一金控昨日共同舉辦「誠信金融論壇—防詐阻騙 打造安全金融」，壓軸主題座談，題目為「金融防詐2.0 升級民眾警覺」，與談人包括第一銀行總經理李嘉祥、臺灣高等檢察署檢察官卓俊忠、中正大學法律系副教授洪令家。

據內政部統計，詐騙前三大態樣是假投資、假網拍、和解除分期付款，兩項都是標準金融態樣，2023年假投資詐騙件數暴增，遠超過假網拍居首，2023年詐騙金額是53.4億元。

李嘉祥說，第一銀在第一線臨櫃攔阻詐騙中也發現假投資高居首位，主因是搭配吸金等熱門議題，如投資挖礦、虛擬貨幣投資、外匯期貨交易、投資外國股票債券等樣態。

根據一銀觀察，很多案例連投資老白也容易上鉤。因此第一銀積極推動AI警示帳戶預警模式，強化對可疑帳戶示警效益和精準度，提升防詐、識詐、阻詐的能力，協助民眾降低詐騙威脅。

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