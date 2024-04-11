快訊

美日峰會升級軍事同盟 應對北京挑戰 強調台海和平穩定

新閣員名單引內訌 綠派系砲轟卓榮泰「不要吃太狠」

今起轉熱上看35度高溫 吳德榮：下周二又有鋒面接近

誠信金融論壇／金管會銀行局局長莊琇媛：六大面向 精進防護網

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會銀行局局長莊琇媛 記者季相儒／攝影
金管會銀行局局長莊琇媛 記者季相儒／攝影

金管會銀行局局長莊琇媛昨（10）日說，行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版中，金管會負責阻詐，採六大面向精進，一、強化信用卡網路交易，二、加強企業金融帳戶審查及監控，三、外籍移工資料查詢的跨部會合作，四、鼓勵科技防詐，五、加強國際合作，六、持續反詐宣導。

莊琇媛昨日以「全面建構金融安全防護網」為題，進行專題演講，提出金管會未來對阻詐的六大策進作為。她坦言，網路世代來臨，使詐團接觸面更廣，疫情的「零接觸」，提高了支付效率，也導致不法金流更快速移轉，使阻詐面臨了諸多挑戰。

之前有一個高齡詐騙案例，一位70歲老太太帶了自己的四本存摺、跑去銀行臨櫃說要開通網路銀行，並分別設約定轉入帳戶，要把錢轉到另外四家銀行帳戶（四位不同人），這四家銀行員都有提問，設轉入帳戶的人你都認識嗎？匯款用途是甚麼？

老太太回答說那四個人都是她孫子，她要匯錢給孫子買房或生活費，理由非常充分，於是從2022年11月中、到2023年2月初，不到三個月就轉出了85筆、合計1億1,610萬元。這逾億元資金轉到這四個帳戶（中繼行）後，竟全部又再轉到VASP虛擬帳戶的開戶行買虛擬幣，最終都匯入某第三人虛擬錢包中。

莊琇媛說，這案例有幾個痛點，一、因老太太自設網銀，帳密全交給詐團，由詐團控管那「四個假孫子」帳戶，資金可快速移轉，二、這四個假孫子帳戶全都是人頭戶，全轉到第三層的虛擬資產錢包就不易追蹤，導致財損破億元。三、約轉行的匯出行或受款行，是否可以多做一點KYC？在此案例中，四家銀行中有一家銀行員覺得不對勁、致電受款行進行照會並親自聯繫假孫子、詢問資金用途時，假孫子竟回答是做虛擬幣投資，與老太太所述不同，就立即中斷網銀功能。

莊琇媛說，金管會要求財金公司建立「灰名單通報平台」做跨行資料交換的同業照會，首季已上路，未來將修疑似異常帳戶辦法等法制面上做調整。

信用卡 網銀 金管會

延伸閱讀

從先買後付管到中古車融資 金管會再約談3家租賃公司

中古車融資 也被金管會盯上

助資產管理市場多元發展 金管會修深耕計畫祭誘因

無良廣告商勾結詐團投放廣告 家管被騙4千多萬元黃金

相關新聞

上市金控第1季大賺1,572億…獲利翻倍 國泰金拿下三冠王

上市金控第1季大賺1,572億元翻倍成長，創下歷年同期次高紀錄，在美國升息到頂、資本市場暢旺與台美利差維持高檔下，金控旗...

股匯雙贏 六壽險入袋688億

受惠於國內外股市創高，加上新台幣匯率貶值產生匯兌利得，六大壽險3月獲利亮眼，合計稅後賺進314.8億元，創下八個月新高；...

誠信金融論壇／羅秉成：三減五不 識詐打詐

行政院政務委員羅秉成昨（10）日指出，政府致力打詐防詐，除落實「三減五不」，也將透過強化法制面、優化技術面與擴大組織面，...

誠信金融論壇／第一金董座邱月琴： AI 科技監控 防詐阻騙

第一金控董事長邱月琴昨（10）日指出，詐騙管道有四分之一來自社群媒體，受害者更不分年齡層，第一銀行已經做了兩件事，一、落...

誠信金融論壇／金管會銀行局局長莊琇媛：六大面向 精進防護網

金管會銀行局局長莊琇媛昨（10）日說，行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版中，金管會負責阻詐，採六大面向精進，一、強...

誠信金融論壇／調查局經濟犯罪防制處處長何復生：拆解騙術 增強辨識力

調查局經濟犯罪防制處處長何復生昨（10）日表示，當前詐騙再進化為AI深偽技術詐騙，尤其是「聲音深偽」非常難辨識，只要七秒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。