誠信金融論壇／金管會銀行局局長莊琇媛：六大面向 精進防護網

金管會銀行局局長莊琇媛昨（10）日說，行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版中，金管會負責阻詐，採六大面向精進，一、強化信用卡網路交易，二、加強企業金融帳戶審查及監控，三、外籍移工資料查詢的跨部會合作，四、鼓勵科技防詐，五、加強國際合作，六、持續反詐宣導。

莊琇媛昨日以「全面建構金融安全防護網」為題，進行專題演講，提出金管會未來對阻詐的六大策進作為。她坦言，網路世代來臨，使詐團接觸面更廣，疫情的「零接觸」，提高了支付效率，也導致不法金流更快速移轉，使阻詐面臨了諸多挑戰。

之前有一個高齡詐騙案例，一位70歲老太太帶了自己的四本存摺、跑去銀行臨櫃說要開通網路銀行，並分別設約定轉入帳戶，要把錢轉到另外四家銀行帳戶（四位不同人），這四家銀行員都有提問，設轉入帳戶的人你都認識嗎？匯款用途是甚麼？

老太太回答說那四個人都是她孫子，她要匯錢給孫子買房或生活費，理由非常充分，於是從2022年11月中、到2023年2月初，不到三個月就轉出了85筆、合計1億1,610萬元。這逾億元資金轉到這四個帳戶（中繼行）後，竟全部又再轉到VASP虛擬帳戶的開戶行買虛擬幣，最終都匯入某第三人虛擬錢包中。

莊琇媛說，這案例有幾個痛點，一、因老太太自設網銀，帳密全交給詐團，由詐團控管那「四個假孫子」帳戶，資金可快速移轉，二、這四個假孫子帳戶全都是人頭戶，全轉到第三層的虛擬資產錢包就不易追蹤，導致財損破億元。三、約轉行的匯出行或受款行，是否可以多做一點KYC？在此案例中，四家銀行中有一家銀行員覺得不對勁、致電受款行進行照會並親自聯繫假孫子、詢問資金用途時，假孫子竟回答是做虛擬幣投資，與老太太所述不同，就立即中斷網銀功能。

莊琇媛說，金管會要求財金公司建立「灰名單通報平台」做跨行資料交換的同業照會，首季已上路，未來將修疑似異常帳戶辦法等法制面上做調整。

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