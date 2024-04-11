國泰世華銀挺小資族買債

2024年財富管理業務可望在穩健中迎來亮眼成長佳績。國泰世華銀行副總經理李鼎倫指出，著眼美國聯準會將於下半年降息，既能穩定獲得孳息、又有機會賺進資本利得的債券，成為投資人的最佳標的。小額投資人則可把資金分成三等份，除現金、債券外，也可握有部分資金伺機投入股市。

台股突破2萬點大關後續創新高，李鼎倫表示，目前股市可說是「選擇題」，但債券是「送分題」，尤其近日美國10年期公債殖利率來到今年高點，預期將再度帶動一波債券申購熱潮。市場研判，聯準會最快在今年下半年就會降息，對於2024年的股市與債券投資都會是一大利多。

回顧2023年，國泰世華銀行財富管理動能回溫，債券買氣大增近200%；結構型商品銷量年成長率則突破110%，整體財管客戶數及AUM（資產管理規模）持續穩健增長。

李鼎倫分析，2023年金融市場動盪不安，影響財管市場的三大議題，首先是年初美國矽谷銀行（SVB）倒閉，引發的美國區域型銀行危機；其次，去年OpenAI橫空出世，相關題材帶動科技類股上漲，為財管市場的利多；而聯準會暴力升息，美國10年期公債殖利率一度彈升至5%高點，直到去年10月才開始往下走，同樣為金融市場帶來劇變。

李鼎倫表示， 過去長期處於低利率環境下，令投資人被迫追逐高利商品，但現在信用風險極低的美國公債就可望達到每年4%上下的穩定報酬，促動民眾將儲蓄轉移到債券商品，成為近一年來的趨勢；其中又以主權債、金融債及科技產業債最受投資人青睞。

國泰世華銀行統計，今年首季申購海外債的客戶中，新戶與舊戶比例各半，不僅新戶資金湧入海外債，就連舊戶也持續加碼買進，顯示海外債熱度未歇。原因就在2023年下半年升息循環告一段落，海外債殖利率迎來過去十年來罕見高點，吸引偏好穩定配息的投資人進場布局鎖利。

然而，過去債券投資門檻較高，導致小額投資人卻步，為滿足小額投資人的需求，國泰世華銀行3月起再調降海外債申購門檻，將部分債券的投資門檻調降至1,000美元，小資族也可輕鬆投資。

為協助投資人把握降息前最後的極佳布債時機，國泰世華銀行近日祭出兩波限時0手續費優惠活動。6月底前新戶購買海外債即可享首筆手續費0元優惠，而債券型基金最低只要新台幣500元就能投資，活動期間每人可享第一筆免手續費福利。

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