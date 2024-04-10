快訊

謝謝Wilson！砂卡礑游家5具遺體全尋獲 又是牠立大功

衛福部公文收到了 數位部：依2法源執行「創意私房」封網

一月內2次通報疑食物中毒 藏壽司「這間門市」遭令暫停營業

長照爭議多數和財務有關 壽險業建議及早完善長照規劃

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

台灣高齡化進展非常快速，即將在2026年邁入超高齡社會，高齡人口將達20.8%，成為全球老化速度最快的國家之一，如何因應高齡人口的長期照顧問題，已成為當今重要的社會議題。根據2023年家庭照顧者總會針對《對親屬長期照顧議題之經驗與看法》的調查顯示，照顧爭議事件的類型超過一半是財務問題。為減輕長期照顧衍生的財務紛爭，新光人壽因應高齡社會化的長照風險以及通膨時代，新推出具有「增額」機制的長照險「新光人壽長照增安長期照顧終身保險」及「新光人壽長照增安B型長期照顧終身健康保險」，除了提供長期照顧狀態及完全失能雙重保障之外，還讓長照分期給付可以適當反應通膨，使長照家庭可以透過保險的保護網，獲得經濟上的支柱，讓生命陪伴更有品質，用愛守護至親生活。

新光人壽指出，「新光人壽長照增安長期照顧終身保險」只要符合長期照顧狀態，或者完全失能，保戶即可領取一次保險金與分期保險金。一次金為保額的6倍（合併領取一次為限），可以紓解突來經濟壓力，例如做為養護機構的保證金或是添購輪椅、電動床等醫療照護器材之用。

分期保險金則是每年給付，讓保戶可以支應高頻率的看護費用或者其他生活所需，最高給付年限為16年，是市場上最長的給付期間，且保險金額自第2年起，每年3%單利遞增，增額幅度為目前市場最高，可以避免長照保險金因為通膨而侵蝕掉購買力，更能夠彌補照護開支。舉例來說，假設第1年分期保險金為12萬元，第2年變成12萬元乘以1.03，第三年為12萬元乘以1.06，倘若領到第16年，將是12萬元的1.45倍。

新光人壽表示，兩張保單主要差別在於保本與否，也就是有無壽險保障，民眾可以根據自己的家庭責任、財務狀況及需求等，選擇合適的保單打造家庭防護傘。「新光人壽長照增安長期照顧終身保險」有提供身故保險金或與祝壽保險金等壽險保障，保費雖然相對較貴，但若是身故前未曾發生長照及完全失能，或是已申領的保險金低於應繳保險費總和的1.02倍時，保戶可以留下身故保險金給家人，適合想留愛照顧家庭的族群；「新光人壽長照增安B型長期照顧終身健康保險」則無壽險保障，保費較便宜，適合預算有限者以及沒有遺族照顧需求的族群，先以較低的預算，做好基本的長照防護網。

面對高齡社會及人口老化的趨勢，無論是處於任何階段的國人，都應該先做好長期照護規劃，特別是趁年輕、身體狀況佳投保，不僅保費便宜，且為自己和家人增添未來保障，也能減少長照財務的紛爭。

保險金 長期照顧 長照

延伸閱讀

作伙來顧社區長輩 信義鎮南宮醫事C長照站慶開幕

以同理心及專業能力 獲得每一位被照顧者的肯定 照服人力形象專業提升 增加年輕人投入意願

回首7年照顧路 楊月娥：專業復能訓練 幫患者練武功

來台東養老！太平榮家轉型樂齡長照園區

相關新聞

股六債四不夠看 高資產客戶資產配置擴及私募資產

台灣有錢人很多，財富管理需求愈來愈高，本國銀行及外銀都在競爭財管市場，北富銀總經理郭倍廷表示，過去2年銀行的財管業務成長...

新光人壽商品轉型下一步 推首檔連結 ESG 指數結構債保單

新光人壽在經過一連串的業務改革之後，如今也迎來商品布局的轉型。新光人壽10日舉行新品發表會，推出全台第一檔投資型保單連結...

投資工具拚速度 凱基證券APP「一頁快切多功能」助攻快市交易

隨著台股站上兩萬點，整體市場交易持續放量，投資人需要更快、更穩定的投資下單工具。凱基證券為貼近投資人需求，打造「隨身e策...

元大金捐血傳愛14年 募得逾17萬c.c.熱血

元大金控（2885）長年深耕公益，整合內外部資源積極投入社會參與，將營運據點作為社區交流中繼站，自2011年以來，每年舉...

富蘭克林美國經濟瞭望：展現韌性 鎖定股債震盪期布局機會

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，3月數據顯示，營建許可、失業金申請、零售銷...

元大金深耕公益捐血傳愛14年 建立善的循環

元大金控長年深耕公益，整合內外部資源積極投入社會參與，將營運據點作為社區交流中繼站，自2011年以來，每年舉辦三次捐血活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。