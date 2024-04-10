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新光人壽商品轉型下一步 推首檔連結 ESG 指數結構債保單

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽。圖／聯合報系資料照片
新光人壽。圖／聯合報系資料照片

新光人壽在經過一連串的業務改革之後，如今也迎來商品布局的轉型。新光人壽10日舉行新品發表會，推出全台第一檔投資型保單連結ESG境外結構型商品，且是新壽睽違10年再度推出澳幣計價保單，滿期固定配息率為41%，並有紅利配息率1.5%，換算年化報酬率上看4.39%，連新壽董事長魏寶生都已成為該保單第一位保戶。而新壽也指出，該保單的問世也為新壽在業務面上以及接軌新制上帶來三大優勢。

新光人壽表示，「穩萬利外幣投資連結型年金保險」為台灣第一檔投資型保單連結ESG境外結構型商品，其募集期間4月8日到4月30日，結構型商品是由法國巴黎銀行集團保證，以澳幣計價的綠色債券與連結那斯達克100 ESG指數選擇權組合，投資標的運用期為8年。新壽透露，該保單開賣2天，就已經吸引超過新台幣3億元的資金規模，目標是希望可以募集超過新台幣10億元，而上限是1億美元（約新台幣32億元），募滿就不再收件。

新壽行銷企劃經理王國榮指出，對公司來說，因為2026年將接軌IFRS 17、ICS 2.0，為了累積CSM，過往保單多以利變型商品為主，以2023年為例，投資型保單約占2成，但投資型商品仍有其市場存在，加上已經有10年沒有銷售澳幣投資型商品，這張保單也有替業務通路「熱身」的態度，若是這張保單銷售的不錯，之後也能考慮規劃更多元的商品，豐富新壽的商品線。

新壽業務協理鍾昊良分析，如今股市不停創新高，對於客戶來說，也是需要不同的商品來進行資產配置，之所以選擇澳幣，是因為澳幣的利率較好，且澳幣在台灣是一個較為普遍的幣別；至於為何設定6~8年的中長天期標的，主要是政府債、公司債動輒20年以上，銀行債又時常半年、1年就結束，中長天期較符合台灣人的儲蓄特性。且當年金給付期到了，保戶可以根據自身財務規劃需求，選擇一次給付，或是分期給付方式。

鍾昊良指出，該保單的問世也為新壽在業務面上以及接軌新制上帶來三大優勢，第一是滿足客戶對於中長天期標的需求，同時透過新的訴求創造新的市場機會；第二是直接連結ESG的商品，且新光人壽推出該保單，亦落實永續經營概念，另外，募集期間新光人壽保戶每投資等值1萬美元，法國巴黎銀行將為投資人在印尼蘇門答臘亞齊地區種植一棵樹木，透過復育造林以實際行動許下守護環境的承諾；第三是在接軌過程中有正面效應，同時替業務通路挖掘更多發展機會。

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