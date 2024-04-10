國泰金首季獲利報佳音！賺372億元創歷史次高 四家子公司均飆新高

國泰金控（2882）10日公布，2024年3月稅後純益達168億元，累計稅後純益371.9億元，創歷史次高紀錄；國泰金指出，今年以來金融市場上行，各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼，子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益皆創歷史新高。

各子公司獲利表現方面，國泰人壽3月稅後純益125億元，累計稅後純益247.4億元。單月獲利提升，主要反映資本利得及經常性收益挹注。今年以來金融市場上行，公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，整體財務表現亮眼。3月新契約保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為130億元及64億元。

保險業務方面，3月新契約保費收入為業界第一，初年度保費收入較去年同期成長5%、較上月成長130%。受惠於金融市場表現穩健，理財型商品銷售動能提升，投資型商品初年度保費收入較上月成長282%、美元傳統理財型商品初年度保費收入較上月成長82%。A&H商品銷售動能穩健，初年度保費收入較上月成長38%。

國泰世華銀行3月稅後純益33億元，累計稅後純益104.2億元，年成長14%。升息循環帶動外幣商品利率走升，持續佈建外幣有價證券部位，累計淨利收持續成長；整體累計淨手收成長動能強勁，各項商品銷量增加，財富管理收益表現亮眼，信用卡手收亦成長；主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數約600逾萬張，動卡率亦表現良好。截至3月底逾放比率為0.11%，備抵呆帳覆蓋率為1,457%，資產品質維持穩健。

國泰產險3月稅後純益3.2億元，累計前3月稅後純益較去年同期大幅成長，且創同期歷史新高紀錄達8.8億元。業務端秉持「質量並重」理念，除維持既有市場穩定提升外，更布局具成長之產業，累計簽單保費雙位數成長；商品端回歸保險專業，透過數位監控持續調整核保政策，做好風險管控作業，各險損失率良好、整體承保獲利穩定。

國泰證券2024年3月稅後純益3.7億元，累計稅後淨利9.1億元，年成長94%，並創下第1季獲利歷史新高。國泰投信3月稅後純益2億元，累計稅後純益5.8億元，年成長51%，總管理資產規模達1.83兆元，續創歷史新高。