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新台幣升7.8分 收32.02元

中央社／ 台北10日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.02元，升7.8分，成交金額14.93億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.03元，最高31.95元、最低32.04元。

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