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滙豐財管2.0備戰 信用卡推頂級貴賓方案最優終身免年費

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

滙豐(台灣)商業銀行於3月獲金管會核准開辦「財管2.0」高端財富管理業務後，於今(10)日宣佈推出信用卡頂級優惠方案，符合資格的卓越理財尊尚貴賓 (Premier Elite)或私人銀行高資產客戶，新申辦滙豐任一信用卡，皆享終身免年費的尊榮禮遇；此外，消費滿額再享不限航點機票折抵金兌換券新台幣26,000元，且申辦滙豐旅人無限卡更能享有首年8次的機場接送，為高資產商務客提供全方位的頂級用卡體驗。

滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處負責人游天立表示：「作為全球金融領導品牌，滙豐銀行長期深耕高端財富管理客群。在獲得金管會核准開辦財管2.0業務後，我們為高資產客戶推出量身打造的極致用卡禮遇，結合滙豐銀行全球化的佈局優勢與領先市場的多元服務，讓客戶帶著滙豐信用卡，處處都能享有雋永深刻的全方位尊榮體驗。」

滙豐銀行近幾年的高端客群快速成長，2023年底，高端財富管理的客戶數較前一年增加高達50%，高端客戶的信用卡全年消費金額更是較2022年大幅躍升一倍以上，充份展現台灣財富管理市場的潛力；而滙豐信用卡也持續升級客戶權益，滿足多元的用卡需求，讓客戶體驗與眾不同的用卡禮遇。

為讓高資產商務客戶享有不凡體驗，滙豐銀行推出貴賓級方案。即日起至2024年6月30日止，客戶申辦滙豐全卡別任一信用卡，不論是新開立或升等為卓越理財尊尚貴賓，或是私人銀行貴賓書面申請為高資產客戶，符合資格尊享終身免年費的頂級禮遇；另外，於核卡後3個月內消費達新台幣60萬元(含)以上，再享「不限航點機票折抵金新台幣26,000元兌換券」一張；若申辦滙豐旅人無限卡正卡，首年尊享8次免費機場接送 (含原卡片權益4次) ，消費累積的旅遊積分還可兌換15家以上航空哩程。此次隆重推出的多重頂級優惠讓客戶不論日常消費、享用美食或出國旅遊，都能盡享滙豐信用卡貼心細緻的服務。

信用卡 新台幣 財富管理

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