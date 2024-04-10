台股攻高推升電子股 兆豐電子高息等權給力

台股大盤指數持續創高，臺灣市場為全球電子產業樞紐，AI供應鏈更是從原料、零組件、組裝代工、軟體服務廠等上下游串接，逐漸形成電子產業生態鏈。兆豐投信指出，各產業對電子元件需求倍增且預估至2024年銷售額將成長13%，亦將可望推升半導體市場營收至2030年預估達到1兆美元 。

兆豐投信表示，看好電子產業生態鏈蓬勃發展，加上台灣投資人持續青睞投資電子股，將推出「兆豐台灣電子成長高息等權重ETF」，證券代號00943，募集期間為113/4/29~113/5/3。

兆豐電子高息等權ETF研究團隊指出，相較投資個股較為費心耗時，若投資人採取納入「電子股趨勢、成長息收、等權重」三者兼備的臺股型ETF，搭配兆豐投信特有的等權重機制，擬配置50檔成分股並定期調回均衡權重，既能挹注平均上漲機會，有望增添投資效率，更能在資產配置中均衡掌握臺股護國群山類股的成長空間。

兆豐投信指出，以00943所追蹤的指數為臺灣電子高息等權重指數觀察，根據統計，近五年臺灣電子成長高息等權重指數的平均殖利率為8.21%，表現遠勝過電子類股價指數的4.38%、臺灣50指數的4.29%、臺灣高股息指數的7.30%，觀察搭配等權重再平衡獲利機制下，透過定期將漲多的成分股獲利了結，並買入更有成長潛力的題材，有機會提供投資人更優於大盤指數的報酬空間。

兆豐投信透過等權重機制研發的00943，主要匯聚電子、成長、高息、等權重等各項投資優勢，期能參與電子股成長期，落實價值投資的平衡投資哲學，再透過月配息機制，有機會在長線上為投資人創造現金流量的擴大空間。 表：近五年臺灣電子成長高息等權重指數vs.臺灣其他重要指數之比較圖資料來源：TEJ 台灣經濟新報 兆豐投信整理 資料期間：2019/01/01~2023/12/31

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