靠3月獲利助攻 新光金首季累積獲利轉虧為盈

新光金今日公布最新獲利，3月自結稅後純益達39.81億元，累計稅後純益達30.47億元，每股純益（EPS）0.20元，終於由虧轉盈，而旗下子公司新光人壽3月稅後純益29.01億元，亦使今年首季的累計獲利終於轉正，稅後純益4.13億元，每股純益0.05元。

在新光金正在辦理現金增資之際，新壽獲利有顯著改善，不但有利於今年6月的RBC水準回升，對目前130億現增案執行也更有幫助。對於3月獲利傳捷報，新光金發言人林宜靜指出，除了受惠於新台幣匯率貶值產生匯兌利益，國內外投資操作得宜，亦是本月新壽獲利的主因，包括3月就實現約80億來自國內外股票的投資利得。

在台幣貶值所產生的匯兌利益上，林宜靜也說明，3月新台幣微幅貶值約4角，所以有產生匯兌評價利益，此外，新壽也在外匯避險策略上有所調整，包括避險比重及避險工具的交叉運用都為調整重點，也有利於新壽增加匯兌收益、降低成本。目前新壽有提存外匯價格變動準備金近42億元，新壽外匯準備金餘額也來到207億元。

在其他子公司方面，新光銀行3月稅後純益6.43億元，累計第一季稅後純益16.77億元，年增13%，主要獲利動能來自於淨手收成長42%；元富證券受惠於台股成交量放大、大盤指數站上2萬點之上所帶動的經紀、自營業務動能，3月稅後純益4.32億元，累計稅後純益10.02億元，年增30%，自營收入年增21%，經紀業務手續費收入更年增67%。

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