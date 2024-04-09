春江水暖鴨先知 國銀週轉金放款連兩月大增近5000億
春江水暖鴨先知。被視為企業對未來景氣興衰看法指標的國銀周轉金放款，2024年前兩個月已大增4,911億元，推升周轉金放款餘額到19兆8,045億元的史上新高，銀行局副局長童政彰說，的確已發現企業庫存調整完畢，營運資金需求出現。
銀行主管說，2月投資市況大好、台股攻上兩萬點，企業庫存也調整完畢，有重新布局2024年需求，營運資金需求也浮現。
據統計，國銀一月周轉金放款增加2,036億元，二月再增加2,875億元，增額是近七個月新高，前兩個月大增4,911億元，進而推升2月底周轉金放款餘額攀升到19兆8,045億元的高點。
童政彰說，周轉金放款增加有三大原因，一、2月是農曆過年，企業有發年終獎金的貸款需求，二、廠商庫存改善，營運資金需求浮現，三、農曆年假後，企業恢復動用周轉金額度，也發現科技大廠有陸續動撥情況。
他說，周轉金放款是指企業因擴充產能、或成長所需，包括購料、增聘員工等，是屬實質面需求，與景氣連動性高，也是金管會觀察重點；銀行主管也說，周轉金放款連兩月大增，顯示企業對未來景氣偏樂觀。
金管會公布2月國銀存放款、獲利等狀況。國銀2月單月放款增加3,233億元，以放款用途別來看，以周轉金放款單月大增2,875億元最多，但企業投資卻反減7億元。
童政彰說，企業投資不增反減是因客戶利息成本仍高，2月採提前還款，加上設廠完工也減少投資，若與去年同期相較減少91億元更多，也是因去年升息、及下半年景氣回升步調較慢，企業為省成本，採取觀望態度。
他說，企業投資是併購、長期股權和原始創設投資，這與企業戶投資觀察點有關，需要考慮利息的投資成本；但周轉金則屬於短期周轉、非去做投資，較屬於實質面需求。
若進一步以整體放款來看，2月底國銀總放款餘額39兆1,275億元，月增0.83%、年增6.4%，年增率在暌違一年後，再度站上6%，顯示放款需求轉熱；惟因2月存款也大增，使2月底存放比70.44%，月略減0.01個百分點。
他說，今年前二月、每月放款都增加逾3000億元，顯示整體產業放款需求呈現穩定狀況。
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