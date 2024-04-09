合庫金前三月賺53.8億元、EPS 0.36元
合庫金控（5880）今公告3月份自結獲利，單月稅前盈餘21.82億元，稅後純益18.11億元、月增25.8％；累計前三月稅前盈餘65.42億元，稅後純益53.80億元、年增6.89％，每股稅後純益（EPS）為0.36元。
其中，主要子公司合庫銀行3月稅前盈餘20.05億元，稅後純益16.57億元。累計前三月稅前盈餘59.96億元，稅後純益49.45億元、較去年同期成長6.18％。累計前三月淨收益較去年同期增加。
合庫金上月召開董事會決議2023年度盈餘分配，現金股利0.65元、股票股利0.35元，總股利共配發1元，以去年每股稅後純益（EPS）1.17元計，配發率達85%。
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