本季迎來夢寐以求的「金髮女孩經濟」？ 渣打：這幾項資產表現將更好
渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪9日指出，美國經濟「軟著陸」自2023年第4季展開，預估未來12個月，美國經濟軟著陸的機率為50%，不著陸的機率為30%，硬著陸的機率為20%，預期第2季，金融市場有機會迎來夢寐以求的「金髮女孩經濟」。
劉家豪表示，所謂「金髮女孩經濟」是指，經濟不太冷、通膨不太熱，貨幣政策由緊轉鬆的投資舒適區；劉家豪認為，歐美主要央行可能在本季啟動預防性降息，將在未來6~12個月，繼續支持債券和股票等金融資產的表現。
近期美國就業消費穩健和製造業指數初步回升，聯準會預期美國經濟將回到長期均值，且渣打銀行認為「今年確定會是降息的一年」，最早6月啟動降息，且不只美國，包括歐洲央行、以及紐西蘭、加拿大等央行，在近日的利率會議都可能暗示未來將準備進入降息路徑，全球多數國家啟動降息循環，將有助支撐風險性資產，意即對股市表現有利。
渣打持續看好全球股票和債券的表現優於現金資產，看好美國和日本股票的漲勢將延續。此外，各類債券殖利率相對具投資吸引力，但預期價格上漲動能將轉趨溫和。美元可能維持高檔區間盤整，黃金價格則偏向上行；預期股優於債，投資人可透過股債配置以管控風險、掌握投資機會。
渣打銀行今天舉行2024年第2季全球市場展望。渣打銀行財富管理團隊在《2024年展望》報告中提出上半年美國經濟可能軟著陸的預估，並建議投資者「乘風啟航，禦勢而行」，增加股票配置，並採取股債券均衡的投資組合，目前這一策略獲得了不錯的表現。
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