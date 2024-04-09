民營銀行推40年房貸 最高貸9成

新版青年安心成家購屋優惠貸款讓負責承作的公股行庫房貸業務大進補，多家大型民營銀行在利率上拚不過新青安專案的百分之一點七七五（固定一段式利率），因此從其他地方下功夫，除比照新青安推出最長四十年貸款年限，並祭出最高貸款成數八成五、甚至九成來搶市，高於新青安的八成，搶攻房貸商機。

大型行庫高層指出，這波主打四十年期的房貸，瞄準「首購族」，因為根據現行規定，四十年期的房貸只有名下沒有任何不動產的借款人才能適用，例如不論夫或妻名下都不能有房子，才能申請到四十年期房貸。

銀行競拚房貸業務，最大的受惠者是購屋族。銀行業者不諱言，銀行激烈競爭，過去對可貸八成成數的收入負債比以百分之六十為限的標準認定方式也跟著放寬，以往公股行庫都以薪資所得來認定百分之六十的水準，如今放寬到投資收入等非經常性其他收益也可計入。據了解，很多微型企業主也是青安借款人，這些企業主經常是住家兼個人工作室，透過新青安房貸搞定居住及工作配備。

中央銀行上月宣布升息半碼，新青安貸款因政策補貼而能維持利率在百分之一點七七五，但其他房貸利率都要增加半碼、從百分之二點一八五起跳。銀行業者指出，新青安利率凍漲，銀行其他類型的房貸要反映升息，「至少差了○點四個百分點」。

據了解，民營銀行曾向央行爭取比照八大行庫，用同樣利率水準承作新青安，但主管機關擔心會加重房價上漲壓力，且告知銀行承作房貸業務仍須考慮資金成本，因此未予同意。

對於公民營銀行今年力拚房貸業務，大型行庫主管分析，一來是由於房貸在風險權數計提僅百分之廿，遠比其他企業放款低、又有擔保品，還有財富管理等其他消金業務的外擴效益；尤其去年八月八大行庫推出新青安以來，許多民營銀行觀察到，不少優質客層因為新青安的低利率而流向公股行庫，民營銀行只能放寬其他條件，除了寬限期、借款年限，也提高貸款成數。

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